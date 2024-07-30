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Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель - 30.07.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до 78 долларов, следует из данных торгов. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T18:52+0300
2024-07-30T18:52+0300
2024-07-30T18:52+0300
энергетика
нефть
торги
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до 78 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,08% - до 78,2 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 5 июня опускался до 78 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,25%, до 74,86 доллара.
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нефть, торги, мировой спрос на нефть
Энергетика, Нефть, Торги, мировой спрос на нефть
Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась до 78 долларов за баррель впервые с 5 июня
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до 78 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,08% - до 78,2 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 5 июня опускался до 78 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,25%, до 74,86 доллара.
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