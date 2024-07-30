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Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель - 30.07.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась до 78 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до 78 долларов, следует из данных торгов. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:52+0300

2024-07-30T18:52+0300

2024-07-30T18:52+0300

энергетика

нефть

торги

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась до 78 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,08% - до 78,2 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 5 июня опускался до 78 долларов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,25%, до 74,86 доллара.

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нефть, торги, мировой спрос на нефть