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"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки
"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки
Закрытие российско-финской границы привело к проблемам для финнов, проживающих в восточной Финляндии, пишет MTV.fi. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:21+0300
2024-07-30T11:39+0300
финляндия
россия
закрытие границы с финляндией
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Закрытие российско-финской границы привело к проблемам для финнов, проживающих в восточной Финляндии, пишет MTV.fi.Как отмечается, закрытие границы повлияло на поездки и семейную жизнь многих финнов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПертти Палданиус, живущий в Санкт-Петербурге, считает, что Хельсинки наказал простых людей слишком жестоко. Он очень надеется на открытие границы — тогда они с супругой смогут поехать в свою квартиру в Лаппеенранте. Сейчас через Эстонию ехать в четыре раза дольше.Антти Куукка, который часто посещает концерты в Санкт-Петербурге, не сможет вернуться в Россию в течение четырех лет. Российским пограничникам показалось подозрительным наличие у него бизнес-визы, а его объяснение их не удовлетворило.В новом законе "о выдворении", который вступил в силу 22 июля, поднимаются вопросы об открытии одного из пунктов пропуска. Закон обосновывается, в частности, тем, что в совокупности с ним восточная граница может быть снова открыта для пересечения.Также в публикации рассказывается, как россияне пытаются избавиться от своей недвижимости в Финляндии из-за невозможности ее использования."Начиная с 2020 года совершать поездки стало тяжело. От недвижимости сплошные расходы", — сообщил риэлтор Энсио Пулккинен. По его словам, сделки о купле-продаже собственности россиянами в Лаппеенранте или Иматре прекратились практически полностью.Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила 12 июля, что есть возможность открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. Граница была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления, в Хельсинки объяснили решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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финляндия, россия, закрытие границы с финляндией
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, закрытие границы с Финляндией
11:21 30.07.2024 (обновлено: 11:39 30.07.2024)
 
"Нас наказали". Переехавший в Санкт-Петербург финн пожаловался на Хельсинки

MTV: закрытие границы с Россией создало проблемы для простых финнов

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Закрытие российско-финской границы привело к проблемам для финнов, проживающих в восточной Финляндии, пишет MTV.fi.
Как отмечается, закрытие границы повлияло на поездки и семейную жизнь многих финнов.
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Пертти Палданиус, живущий в Санкт-Петербурге, считает, что Хельсинки наказал простых людей слишком жестоко. Он очень надеется на открытие границы — тогда они с супругой смогут поехать в свою квартиру в Лаппеенранте. Сейчас через Эстонию ехать в четыре раза дольше.
Антти Куукка, который часто посещает концерты в Санкт-Петербурге, не сможет вернуться в Россию в течение четырех лет. Российским пограничникам показалось подозрительным наличие у него бизнес-визы, а его объяснение их не удовлетворило.
В новом законе "о выдворении", который вступил в силу 22 июля, поднимаются вопросы об открытии одного из пунктов пропуска. Закон обосновывается, в частности, тем, что в совокупности с ним восточная граница может быть снова открыта для пересечения.
Также в публикации рассказывается, как россияне пытаются избавиться от своей недвижимости в Финляндии из-за невозможности ее использования.
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В Финляндии растет число закрытых предприятий
11 июля, 15:21
"Начиная с 2020 года совершать поездки стало тяжело. От недвижимости сплошные расходы", — сообщил риэлтор Энсио Пулккинен. По его словам, сделки о купле-продаже собственности россиянами в Лаппеенранте или Иматре прекратились практически полностью.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила 12 июля, что есть возможность открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. Граница была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления, в Хельсинки объяснили решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯзакрытие границы с Финляндией
 
 
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