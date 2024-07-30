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"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/germaniya-850535168.html
"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО
"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО
ВСУ оказались в критическом состоянии, им не удастся изменить ситуацию на Донбассе в лучшую сторону. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:42+0300
2024-07-30T13:42+0300
спецоперация на украине
германия
россия
всу
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВСУ оказались в критическом состоянии, им не удастся изменить ситуацию на Донбассе в лучшую сторону. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", - сказал он.По словам Ваннера, российские Вооруженные силы продвигаются вперед и каждый день добиваются успеха на фронте.Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Центр" взяли под контроль Ленинское в Донецкой Народной Республике.
https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html
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германия, россия, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ВСУ
13:42 30.07.2024
 
"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО

Welt: ВСУ уже не смогут стабилизировать фронт в Донбассе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВСУ оказались в критическом состоянии, им не удастся изменить ситуацию на Донбассе в лучшую сторону. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", - сказал он.
По словам Ваннера, российские Вооруженные силы продвигаются вперед и каждый день добиваются успеха на фронте.
Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Центр" взяли под контроль Ленинское в Донецкой Народной Республике.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки
Вчера, 18:46
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯРОССИЯВСУ
 
 
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