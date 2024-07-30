https://1prime.ru/20240730/germaniya-850535168.html

"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО

"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Им не удастся": в Германии забили тревогу из-за событий в зоне СВО

ВСУ оказались в критическом состоянии, им не удастся изменить ситуацию на Донбассе в лучшую сторону. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:42+0300

2024-07-30T13:42+0300

2024-07-30T13:42+0300

спецоперация на украине

германия

россия

всу

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВСУ оказались в критическом состоянии, им не удастся изменить ситуацию на Донбассе в лучшую сторону. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", - сказал он.По словам Ваннера, российские Вооруженные силы продвигаются вперед и каждый день добиваются успеха на фронте.Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Центр" взяли под контроль Ленинское в Донецкой Народной Республике.

https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html

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германия, россия, всу