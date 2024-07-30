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Названы десять наиболее распространенных китайских машин на учете в России
Названы десять наиболее распространенных китайских машин на учете в России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Названы десять наиболее распространенных китайских машин на учете в России
Наиболее распространенным из стоящих на учете в России китайских автомобилей является является кроссовер Haval Jolion, пишет "Автостат". | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:26+0300
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2024-07-30T10:01+0300
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китайские авто
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Наиболее распространенным из стоящих на учете в России китайских автомобилей является является кроссовер Haval Jolion, пишет "Автостат".По данным издания, на середину текущего года таких кроссоверов насчитывалось 116,2 тысячи единиц, или 6,2% от общего количества автомобилей китайского производства в стране.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа втором месте в рейтинге — кроссовер Geely Coolray, его численность 82,1 тысячи, доля - 4,4%.Третью позицию занимает Chery Tiggo 7 PRO Max — 67,3 тысячи экземпляров, доля - 3,6%.Затем в списке следуют Chery Tiggo (56 тысяч), OMODA C5 (55,5 тысячи.) и Haval F7 (55,4 тысячи). У них всех практически одинаковая долю в "китайском" автопарке — по 3%.Также в десятку самых распространенных машин из Китая вошли Chery Tiggo 7 PRO (54,6 тысячи), Chery Tiggo 4 PRO (53,9 тысячи), Lifan X60 (53,5 тысячи) и Great Wall Hover H3 (51,4 тысячи).При этом суммарная численность легковых автомобилей китайских марок в России на 1 июля 2024 года была зафиксирована на уровне 1 млн 862,6 тысячи штук. Это составляет 4% от общего количества легковых машин в России.Издание отмечает, что весь приведенный ТОП-10 китайских моделей состоит исключительно из представителей сегмента SUV.
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авто, китай, китайские авто
Авто, КИТАЙ, китайские авто
Названы десять наиболее распространенных китайских машин на учете в России
"Автостат": самая распространенная китайская модель на учете в России — Haval Jolion
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ.
Наиболее распространенным из стоящих на учете в России китайских автомобилей является является кроссовер Haval Jolion, пишет "Автостат"
.
По данным издания, на середину текущего года таких кроссоверов насчитывалось 116,2 тысячи единиц, или 6,2% от общего количества автомобилей китайского производства в стране.
На втором месте в рейтинге — кроссовер Geely Coolray, его численность 82,1 тысячи, доля - 4,4%.
Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти
Третью позицию занимает Chery Tiggo 7 PRO Max — 67,3 тысячи экземпляров, доля - 3,6%.
Затем в списке следуют Chery Tiggo (56 тысяч), OMODA C5 (55,5 тысячи.) и Haval F7 (55,4 тысячи). У них всех практически одинаковая долю в "китайском" автопарке — по 3%.
Также в десятку самых распространенных машин из Китая вошли Chery Tiggo 7 PRO (54,6 тысячи), Chery Tiggo 4 PRO (53,9 тысячи), Lifan X60 (53,5 тысячи) и Great Wall Hover H3 (51,4 тысячи).
При этом суммарная численность легковых автомобилей китайских марок в России на 1 июля 2024 года была зафиксирована на уровне 1 млн 862,6 тысячи штук. Это составляет 4% от общего количества легковых машин в России.
Издание отмечает, что весь приведенный ТОП-10 китайских моделей состоит исключительно из представителей сегмента SUV.