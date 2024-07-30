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Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю
Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю - 30.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю, что позволит избежать закредитованности... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:52+0300
2024-07-30T13:52+0300
валентина матвиенко
рассрочка
кредит
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю, что позволит избежать закредитованности граждан. "Ещё одна важная задача - не допустить рост закредитованности граждан. С этой целью мы приняли ряд мер по регулированию потребительского кредитования. Но при этом до сих пор не урегулирован такой распространённый механизм, как рассрочка. По сути, это тот же кредит, просто в завуалированной форме, а зачастую он оказывается и дороже. Однако при оценке долговой нагрузки граждан рассрочка не учитывается", - сказала политик в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совфеде. Спикер считает, что такого быть не должно. "Надо, чтобы рассрочка отражалась в кредитной истории", - отметила она. По словам Матвиенко, это поможет обезопасить граждан от попадания в долговую яму.
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валентина матвиенко, рассрочка, кредит
Валентина Матвиенко, рассрочка, кредит
13:52 30.07.2024
 
Матвиенко предложила включать рассрочку в кредитную историю

Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю, что позволит избежать закредитованности граждан.
"Ещё одна важная задача - не допустить рост закредитованности граждан. С этой целью мы приняли ряд мер по регулированию потребительского кредитования. Но при этом до сих пор не урегулирован такой распространённый механизм, как рассрочка. По сути, это тот же кредит, просто в завуалированной форме, а зачастую он оказывается и дороже. Однако при оценке долговой нагрузки граждан рассрочка не учитывается", - сказала политик в ходе заседания Cовета по развитию финансового рынка при Совфеде.
Спикер считает, что такого быть не должно.
"Надо, чтобы рассрочка отражалась в кредитной истории", - отметила она.
По словам Матвиенко, это поможет обезопасить граждан от попадания в долговую яму.
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Валентина Матвиенкорассрочкакредит
 
 
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