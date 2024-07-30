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В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха

В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха

В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:03+0300

2024-07-30T18:03+0300

2024-07-30T18:21+0300

происшествия

екатеринбург

цех

пожар

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что согласно уточненным данным произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метрах. По данным ведомства, в ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала, следует из сообщения МЧС.Позднее в пресс-службе АО "НПО автоматики", которому принадлежит здание, агентству РИН Новости сообщили, что из горящего цеха эвакуировали всех работников, угрозы отравления для жителей города нет.Там также уточнили, что горит механический цех, пожар начался с кровли. "Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы "НПО автоматики" совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", — сказано в сообщении пресс-службы предприятия."НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.

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екатеринбург

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екатеринбург, цех, пожар