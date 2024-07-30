https://1prime.ru/20240730/kurs-850547185.html

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля - 30.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:36+0300

2024-07-30T17:36+0300

2024-07-30T18:07+0300

курсы валют

доллар

евро

юань

usd/rub - курс доллара к рублю

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/45/838644574_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a2db1ea0bf7aaafce9a5a495072e9dd.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля, евро - на 84,34 копейки, до 93,2947 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, доллар, евро, юань