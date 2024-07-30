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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля - 30.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:36+0300
2024-07-30T17:36+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля, евро - на 84,34 копейки, до 93,2947 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань
Курсы валют, доллар, евро, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля
Банк России: курс юаня - 11,83 руб, курс доллара - 86,33 руб, евро - 93,29 руб
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,99 копейки, до 11,8368 рубля, курс доллара упал на 22,54 копейки - до 86,33 рубля, евро - на 84,34 копейки, до 93,2947 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.