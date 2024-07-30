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Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/makron-850524083.html
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма - 30.07.2024, ПРАЙМ
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма
Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:08+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона на отправленные письма.Сейчас школьница написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональду Трампу. В послании она попросила политика помочь остановить поставки Украине вооружений из стран Запада. Савенкова рассказала, что Асад ей ответил. "Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил", - отметила школьница.Из канцелярии Макрона Савенковой лишь один раз ответил его помощник. При этом, как уточнила девушка, ничего конкретного он не сказал. "Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", - рассказала школьница. Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН. В послании она призвала не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес девочку в свой список. Позже Савенкова не раз обращалась к различным международным организациям, призывая остановить огонь в Донбассе.
https://1prime.ru/20240730/tramp-850523411.html
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франция, донбасс, эммануэль макрон, лнр
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ДОНБАСС, Эммануэль Макрон, ЛНР
09:08 30.07.2024 (обновлено: 09:56 30.07.2024)
 
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

Школьница Савенкова: в офисе Макрона заявили, что ничего не намерены менять по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона на отправленные письма.
Сейчас школьница написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональду Трампу. В послании она попросила политика помочь остановить поставки Украине вооружений из стран Запада.
Савенкова рассказала, что Асад ей ответил. "Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил", - отметила школьница.
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08:11
Из канцелярии Макрона Савенковой лишь один раз ответил его помощник. При этом, как уточнила девушка, ничего конкретного он не сказал. "Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", - рассказала школьница.
Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН. В послании она призвала не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес девочку в свой список. Позже Савенкова не раз обращалась к различным международным организациям, призывая остановить огонь в Донбассе.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯДОНБАССЭммануэль МакронЛНР
 
 
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