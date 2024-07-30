https://1prime.ru/20240730/makron-850524083.html

Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма - 30.07.2024, ПРАЙМ

Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:08+0300

2024-07-30T09:08+0300

2024-07-30T09:56+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона на отправленные письма.Сейчас школьница написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональду Трампу. В послании она попросила политика помочь остановить поставки Украине вооружений из стран Запада. Савенкова рассказала, что Асад ей ответил. "Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил", - отметила школьница.Из канцелярии Макрона Савенковой лишь один раз ответил его помощник. При этом, как уточнила девушка, ничего конкретного он не сказал. "Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", - рассказала школьница. Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН. В послании она призвала не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес девочку в свой список. Позже Савенкова не раз обращалась к различным международным организациям, призывая остановить огонь в Донбассе.

https://1prime.ru/20240730/tramp-850523411.html

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франция, донбасс, эммануэль макрон, лнр