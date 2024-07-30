https://1prime.ru/20240730/makron-850524083.html
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма - 30.07.2024, ПРАЙМ
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма
Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:08+0300
2024-07-30T09:08+0300
2024-07-30T09:56+0300
спецоперация на украине
франция
донбасс
эммануэль макрон
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона на отправленные письма.Сейчас школьница написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональду Трампу. В послании она попросила политика помочь остановить поставки Украине вооружений из стран Запада. Савенкова рассказала, что Асад ей ответил. "Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил", - отметила школьница.Из канцелярии Макрона Савенковой лишь один раз ответил его помощник. При этом, как уточнила девушка, ничего конкретного он не сказал. "Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", - рассказала школьница. Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН. В послании она призвала не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес девочку в свой список. Позже Савенкова не раз обращалась к различным международным организациям, призывая остановить огонь в Донбассе.
https://1prime.ru/20240730/tramp-850523411.html
франция
донбасс
лнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, донбасс, эммануэль макрон, лнр
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ДОНБАСС, Эммануэль Макрон, ЛНР
Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма
Школьница Савенкова: в офисе Макрона заявили, что ничего не намерены менять по Украине
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова рассказала об ответе в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона на отправленные письма.
Сейчас школьница написала открытое письмо кандидату в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональду Трампу. В послании она попросила политика помочь остановить поставки Украине вооружений из стран Запада.
Савенкова рассказала, что Асад ей ответил. "Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил", - отметила школьница.
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Из канцелярии Макрона Савенковой лишь один раз ответил его помощник. При этом, как уточнила девушка, ничего конкретного он не сказал. "Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", - рассказала школьница.
Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам СБ ООН. В послании она призвала не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес девочку в свой список. Позже Савенкова не раз обращалась к различным международным организациям, призывая остановить огонь в Донбассе.