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Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов
Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов - 30.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов
Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:13+0300
2024-07-30T12:13+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
ушедшие компании
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели цены на машины в России и какую ошибку не стоит совершать автовладельцам. По его словам, при продаже авто по параимпорту бестселлером был Geely Monjaro. Их удавалось реализовать дешевле, чем у официальных дилеров. В то же время официальные автосалоны покупали машины у "серых", а потом добавляли к цене не только гарантию от дилера, но и лишний миллион рублей. "Про машины за миллион рублей или даже полтора нам всем до конца наших дней придется забыть", - уверен собеседник издания. Китайские автомобили, по его словам, как только пересекают границу, дорожают вдвое из-за пошлин, утильсбора, всевозможных платежей. Что касается автомобилей ушедших брендов, то Жутиков советует владельцам ни в коем случае их не продавать: "Продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии — это безумие".
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, ушедшие компании
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, ушедшие компании
12:13 30.07.2024
 
Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов

Эксперт Алексей Жутиков назвал ошибкой продажу автомобилей ушедших брендов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели цены на машины в России и какую ошибку не стоит совершать автовладельцам.

По его словам, при продаже авто по параимпорту бестселлером был Geely Monjaro. Их удавалось реализовать дешевле, чем у официальных дилеров. В то же время официальные автосалоны покупали машины у "серых", а потом добавляли к цене не только гарантию от дилера, но и лишний миллион рублей.

"Про машины за миллион рублей или даже полтора нам всем до конца наших дней придется забыть", - уверен собеседник издания. Китайские автомобили, по его словам, как только пересекают границу, дорожают вдвое из-за пошлин, утильсбора, всевозможных платежей.

Что касается автомобилей ушедших брендов, то Жутиков советует владельцам ни в коем случае их не продавать: "Продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии — это безумие".
Выставка Россия. Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
Названы автомобили, которые невозможно продать в России
24 июля, 13:50
 
Автоспрос на легковые автокитайские автоушедшие компании
 
 
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