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Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов

Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов - 30.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов

Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:13+0300

2024-07-30T12:13+0300

2024-07-30T12:13+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

ушедшие компании

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели цены на машины в России и какую ошибку не стоит совершать автовладельцам. По его словам, при продаже авто по параимпорту бестселлером был Geely Monjaro. Их удавалось реализовать дешевле, чем у официальных дилеров. В то же время официальные автосалоны покупали машины у "серых", а потом добавляли к цене не только гарантию от дилера, но и лишний миллион рублей. "Про машины за миллион рублей или даже полтора нам всем до конца наших дней придется забыть", - уверен собеседник издания. Китайские автомобили, по его словам, как только пересекают границу, дорожают вдвое из-за пошлин, утильсбора, всевозможных платежей. Что касается автомобилей ушедших брендов, то Жутиков советует владельцам ни в коем случае их не продавать: "Продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии — это безумие".

https://1prime.ru/20240724/evolute-850395122.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, китайские авто, ушедшие компании