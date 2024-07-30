Автоэксперт назвал безумием продажу автомобилей ушедших брендов
Эксперт Алексей Жутиков назвал ошибкой продажу автомобилей ушедших брендов
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Журналист Алексей Жутиков, некоторое время продававший автомобили по параллельному импорту, в беседе с Autonews.ru рассказал, почему так стремительно взлетели цены на машины в России и какую ошибку не стоит совершать автовладельцам.
По его словам, при продаже авто по параимпорту бестселлером был Geely Monjaro. Их удавалось реализовать дешевле, чем у официальных дилеров. В то же время официальные автосалоны покупали машины у "серых", а потом добавляли к цене не только гарантию от дилера, но и лишний миллион рублей.
"Про машины за миллион рублей или даже полтора нам всем до конца наших дней придется забыть", - уверен собеседник издания. Китайские автомобили, по его словам, как только пересекают границу, дорожают вдвое из-за пошлин, утильсбора, всевозможных платежей.
Что касается автомобилей ушедших брендов, то Жутиков советует владельцам ни в коем случае их не продавать: "Продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии — это безумие".
По его словам, при продаже авто по параимпорту бестселлером был Geely Monjaro. Их удавалось реализовать дешевле, чем у официальных дилеров. В то же время официальные автосалоны покупали машины у "серых", а потом добавляли к цене не только гарантию от дилера, но и лишний миллион рублей.
"Про машины за миллион рублей или даже полтора нам всем до конца наших дней придется забыть", - уверен собеседник издания. Китайские автомобили, по его словам, как только пересекают границу, дорожают вдвое из-за пошлин, утильсбора, всевозможных платежей.
Что касается автомобилей ушедших брендов, то Жутиков советует владельцам ни в коем случае их не продавать: "Продавать сейчас иномарку в хорошем состоянии — это безумие".