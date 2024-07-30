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Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море
Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море - 30.07.2024, ПРАЙМ
Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море
Россия готовит новую тактику действий на Черном море. Впервые с начала СВО она направила туда сразу три подлодки, которые имеют на борту крылатые ракеты. Об... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:41+0300
2024-07-30T16:41+0300
спецоперация на украине
россия
подводные лодки
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия готовит новую тактику действий на Черном море. Впервые с начала СВО она направила туда сразу три подлодки, которые имеют на борту крылатые ракеты. Об этом пишет Interia со ссылкой на представителей ВСУ.Ранее о российских подводных лодках в Черном море сообщил пресс-секретарь Военно-морского флота Украины Дмитрий Плетенчук. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост с подтверждением сообщений СМИ об активности ВМФ России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, "впервые противник вывел сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами". "Все они могут находиться в Азовском и Черном морях. Иногда Черноморский флот называют подводным флотом. Теперь мы видим, что это правда", — добавил Плетенчук.По данным ВСУ, до настоящего времени в Черном море находились два корабля, которые несут на борту крылатые ракеты "Калибр".Позднее в беседе с информагентством УНИАН Плетенчук заявил, что Россия готовит новую тактику действий на море, но это не значит, что стоит ждать массированного обстрела. "Сложно сказать, создает ли это какие-то новые угрозы для Украины (...) Проблема в том, что такая тактика пока не применялась на практике", — пояснил представитель ВМС Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистскаяПолную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, подводные лодки, всу, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, подводные лодки, ВСУ, СВО
16:41 30.07.2024
 
Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море

Interia: Россия вывела в Черное море три подводные лодки с крылатыми ракетами

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия готовит новую тактику действий на Черном море. Впервые с начала СВО она направила туда сразу три подлодки, которые имеют на борту крылатые ракеты. Об этом пишет Interia со ссылкой на представителей ВСУ.
Ранее о российских подводных лодках в Черном море сообщил пресс-секретарь Военно-морского флота Украины Дмитрий Плетенчук. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост с подтверждением сообщений СМИ об активности ВМФ России.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По его словам, "впервые противник вывел сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами".
"Все они могут находиться в Азовском и Черном морях. Иногда Черноморский флот называют подводным флотом. Теперь мы видим, что это правда", — добавил Плетенчук.
По данным ВСУ, до настоящего времени в Черном море находились два корабля, которые несут на борту крылатые ракеты "Калибр".
Позднее в беседе с информагентством УНИАН Плетенчук заявил, что Россия готовит новую тактику действий на море, но это не значит, что стоит ждать массированного обстрела.
"Сложно сказать, создает ли это какие-то новые угрозы для Украины (...) Проблема в том, что такая тактика пока не применялась на практике", — пояснил представитель ВМС Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯподводные лодкиВСУСВО
 
 
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