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Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море

Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море - 30.07.2024, ПРАЙМ

Неожиданный шаг: в Киеве гадают, что задумала Россия в Черном море

Россия готовит новую тактику действий на Черном море. Впервые с начала СВО она направила туда сразу три подлодки, которые имеют на борту крылатые ракеты. Об... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:41+0300

2024-07-30T16:41+0300

2024-07-30T16:41+0300

спецоперация на украине

россия

подводные лодки

всу

сво

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия готовит новую тактику действий на Черном море. Впервые с начала СВО она направила туда сразу три подлодки, которые имеют на борту крылатые ракеты. Об этом пишет Interia со ссылкой на представителей ВСУ.Ранее о российских подводных лодках в Черном море сообщил пресс-секретарь Военно-морского флота Украины Дмитрий Плетенчук. Он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* пост с подтверждением сообщений СМИ об активности ВМФ России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, "впервые противник вывел сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами". "Все они могут находиться в Азовском и Черном морях. Иногда Черноморский флот называют подводным флотом. Теперь мы видим, что это правда", — добавил Плетенчук.По данным ВСУ, до настоящего времени в Черном море находились два корабля, которые несут на борту крылатые ракеты "Калибр".Позднее в беседе с информагентством УНИАН Плетенчук заявил, что Россия готовит новую тактику действий на море, но это не значит, что стоит ждать массированного обстрела. "Сложно сказать, создает ли это какие-то новые угрозы для Украины (...) Проблема в том, что такая тактика пока не применялась на практике", — пояснил представитель ВМС Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистскаяПолную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия, подводные лодки, всу, сво