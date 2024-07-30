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Стали известны подробности пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге
Стали известны подробности пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге - 30.07.2024, ПРАЙМ
Стали известны подробности пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге
Природа пожара на екатеринбургском "НПО автоматики" имеет бытовой характер. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T20:13+0300
2024-07-30T20:13+0300
2024-07-30T20:40+0300
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. Природа пожара на екатеринбургском "НПО автоматики" имеет бытовой характер. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, согласно первичной информации, "природа пожара носит бытовой характер". Отмечается, что на самом НПО причину пожара пока не прокомментировали. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что сварочные работы не проводились. Ранее на НПО сообщили, что на фоне происшествия была приостановлена работа производственной площадки. По данным властей, возгоранию присвоили третий ранг сложности. Региональное ГУ МЧС ранее сообщило, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Затем МЧС России уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на площади в 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек."НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
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екатеринбург, пожар, нпо
Происшествия, ЕКАТЕРИНБУРГ, пожар, НПО
Стали известны подробности пожара на "НПО автоматики" в Екатеринбурге
РИА Новости: пожар на "НПО автоматики" в Екатеринбурге носит бытовой характер
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. Природа пожара на екатеринбургском "НПО автоматики" имеет бытовой характер. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, согласно первичной информации, "природа пожара носит бытовой характер".
Отмечается, что на самом НПО причину пожара пока не прокомментировали. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что сварочные работы не проводились.
Ранее на НПО сообщили, что на фоне происшествия была приостановлена работа производственной площадки. По данным властей, возгоранию присвоили третий ранг сложности.
Региональное ГУ МЧС ранее сообщило, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Затем МЧС России уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на площади в 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек.
"НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
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