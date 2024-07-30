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Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге
Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге - 30.07.2024, ПРАЙМ
Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге
Пожар начался в цеху с химической продукцией в Екатеринбурге, горит кровля, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:39+0300
2024-07-30T17:39+0300
происшествия
пожар
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. Пожар начался в цеху с химической продукцией в Екатеринбурге, горит кровля, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как отметил собеседник издания, что сообщение о возгорании в районе улицы Начдива Васильева поступило в 18:47 по местному времени (16:47 по московскому). "По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метрах", – рассказал источник РИА.По его словам пострадавших, предварительно, нет.
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пожар, екатеринбург
Происшествия, пожар, ЕКАТЕРИНБУРГ
17:39 30.07.2024
 
Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге

Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге на 800 "квадратах"

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. Пожар начался в цеху с химической продукцией в Екатеринбурге, горит кровля, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как отметил собеседник издания, что сообщение о возгорании в районе улицы Начдива Васильева поступило в 18:47 по местному времени (16:47 по московскому).
"По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метрах", – рассказал источник РИА.
По его словам пострадавших, предварительно, нет.
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