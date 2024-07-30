https://1prime.ru/20240730/pozhar-850547471.html

Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге

Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге - 30.07.2024, ПРАЙМ

Кровля 8-этажного цеха с химической продукцией горит в Екатеринбурге

Пожар начался в цеху с химической продукцией в Екатеринбурге, горит кровля, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:39+0300

2024-07-30T17:39+0300

2024-07-30T17:39+0300

происшествия

пожар

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/83929/84/839298404_0:9:3043:1721_1920x0_80_0_0_72f653498d5b7f0b683131c3f20eea23.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. Пожар начался в цеху с химической продукцией в Екатеринбурге, горит кровля, заявили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как отметил собеседник издания, что сообщение о возгорании в районе улицы Начдива Васильева поступило в 18:47 по местному времени (16:47 по московскому). "По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метрах", – рассказал источник РИА.По его словам пострадавших, предварительно, нет.

https://1prime.ru/20240730/dvizhenie-850546416.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пожар, екатеринбург