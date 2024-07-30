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В Екатеринбурге локализовали пожар в НПО
В Екатеринбурге локализовали пожар в НПО - 30.07.2024, ПРАЙМ
В Екатеринбурге локализовали пожар в НПО
Пожар в научно-производственном объединении в Екатеринбурге локализовали на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T18:25+0300
2024-07-30T18:25+0300
2024-07-30T18:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пожар в научно-производственном объединении в Екатеринбурге локализовали на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", — сказано в сообщении.Ранее в пресс-службе АО "НПО автоматики", которому принадлежит здание, агентству РИН Новости сообщили, что из горящего цеха эвакуировали всех работников, угрозы отравления для жителей города нет.Там также уточнили, что горит механический цех, пожар начался с кровли."Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы "НПО автоматики" совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", — сказано в сообщении пресс-службы предприятия."НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
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екатеринбург, нпо, пожар
Происшествия, ЕКАТЕРИНБУРГ, НПО, пожар
В Екатеринбурге локализовали пожар в НПО
МЧС: пожар в НПО в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пожар в научно-производственном объединении в Екатеринбурге локализовали на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Екатеринбурге локализован на 800 квадратных метрах", — сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе АО "НПО автоматики", которому принадлежит здание, агентству РИН Новости сообщили, что из горящего цеха эвакуировали всех работников, угрозы отравления для жителей города нет.
Там также уточнили, что горит механический цех, пожар начался с кровли.
"Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы "НПО автоматики" совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", — сказано в сообщении пресс-службы предприятия.
"НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
В Екатеринбурге при пожаре рухнула кровля цеха