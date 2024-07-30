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"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу
"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу - 30.07.2024, ПРАЙМ
"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу
"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило свою работу из-за пожара. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе предприятия. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:20+0300
2024-07-30T19:20+0300
происшествия
екатеринбург
нпо
пожар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. "НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило свою работу из-за пожара. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе предприятия. Собеседник агентства уточнил, что если говорить корректно, "то приостановлена работа производственной площадки".Департамент информационной политики Свердловской области позднее сообщил, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.В ведомстве также сообщили, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте пожара и взял ситуацию под контроль.Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Затем МЧС России уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на площади в 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек."НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
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екатеринбург, нпо, пожар
Происшествия, ЕКАТЕРИНБУРГ, НПО, пожар
19:20 30.07.2024
 
"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу

"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу из-за пожара

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. "НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило свою работу из-за пожара. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Собеседник агентства уточнил, что если говорить корректно, "то приостановлена работа производственной площадки".
Департамент информационной политики Свердловской области позднее сообщил, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.
В ведомстве также сообщили, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте пожара и взял ситуацию под контроль.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Затем МЧС России уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на площади в 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек.
"НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
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ПроисшествияЕКАТЕРИНБУРГНПОпожар
 
 
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