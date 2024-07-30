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"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу

"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу - 30.07.2024, ПРАЙМ

"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило работу

"НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило свою работу из-за пожара. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе предприятия. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:20+0300

2024-07-30T19:20+0300

2024-07-30T19:20+0300

происшествия

екатеринбург

нпо

пожар

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – ПРАЙМ. "НПО автоматики" в Екатеринбурге приостановило свою работу из-за пожара. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе предприятия. Собеседник агентства уточнил, что если говорить корректно, "то приостановлена работа производственной площадки".Департамент информационной политики Свердловской области позднее сообщил, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.В ведомстве также сообщили, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте пожара и взял ситуацию под контроль.Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Затем МЧС России уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на площади в 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек."НПО автоматики имени академика Семихатова" является одним из крупнейших в стране предприятий в сфере разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.

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екатеринбург

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екатеринбург, нпо, пожар