https://1prime.ru/20240730/rosstandart-850527663.html

В Росстандарте сообщили о проводимых Toyota и Bentley отзывных кампаниях

В Росстандарте сообщили о проводимых Toyota и Bentley отзывных кампаниях - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Росстандарте сообщили о проводимых Toyota и Bentley отзывных кампаниях

Некоторые из ранее продававшихся в России официально марок автомобилей продолжают ответственно относиться к своим потребителям и объявляют отзывные кампании, в... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:52+0300

2024-07-30T10:52+0300

2024-07-30T10:52+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Некоторые из ранее продававшихся в России официально марок автомобилей продолжают ответственно относиться к своим потребителям и объявляют отзывные кампании, в частности, сейчас идёт отзыв Toyota и Bentley, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "Среди традиционных производителей в этом году были согласованы и сейчас реализуются отзывные кампании по автомобилям Toyota и Bentley. Через определенные российские структуры они проявили ответственность", - сказал Шалаев в интервью РИА Новости. Он уточнил, что всего за первые шесть месяцев 2024 года под отзыв попали 61 тысяча транспортных средств разных брендов. Среди них есть как китайские, так и российские, а также различные производители грузовой техники. При этом, по словам Шалаева, линейной зависимости в количестве отзывных кампаний не прослеживается. Например, в 2022 году суммарно под них по России попали почти полмиллиона автомобилей, в 2021 - менее 300 тысяч, а в 2020-м - почти 800 тысяч автомобилей. Он подчеркнул, что под отзывные кампании попадают не некачественные автомобили, а те, производитель которых ответственно относится и проявляет заботу о своих потребителях. Кроме того, как рассказал руководитель Росстандарта, сейчас объявления об отзывных кампаниях интегрированы в портал Госуслуг. Гражданин, чей автомобиль попадает под отзывную кампанию, автоматически получает уведомление и избавляется от необходимости искать по номеру ВИН, нужно ли ему обращаться за помощью. Полностью интервью с Антоном Шалаевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240729/toyota-850506898.html

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авто, toyota, bentley, росстандарт