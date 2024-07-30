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Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами
Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами - 30.07.2024, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами
Курс рубля во вторник снизился против юаня в условиях сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T21:58+0300
2024-07-30T21:58+0300
китайский юань
курсы валют
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник снизился против юаня в условиях сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 86,2 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,8 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля во вторник снижался после прохождения пика налогового периода в условиях сокращения экспортерами продаж инвалюты. В итоге курс юаня подрос, однако все еще удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "Ослабление национальной валюты во вторник было обусловлено завершением в начале недели налогового периода июля. При этом значительного ослабления рубля не отмечается", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.48 мск падала на 1,1%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Игроки валютного рынка выравнивают позиции после волатильности прошлой недели, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Все факты у участников рынка уже на руках, основные эмоции отыграны, самое время для поиска точки курсового равновесия", - добавляет он. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ и медленное восстановление импорта (а, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают ослабление рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "В среду ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению риторики ФРС благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
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курсы валют, мосбиржа, юань
Китайский юань, Курсы валют, Мосбиржа, юань
21:58 30.07.2024
 
Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами

Рубль снизился к юаню на пять копеек на уменьшении продаж валюты экспортерами

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник снизился против юаня в условиях сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 86,2 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,8 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля во вторник снижался после прохождения пика налогового периода в условиях сокращения экспортерами продаж инвалюты. В итоге курс юаня подрос, однако все еще удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей.
"Ослабление национальной валюты во вторник было обусловлено завершением в начале недели налогового периода июля. При этом значительного ослабления рубля не отмечается", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Стоимость нефти к 21.48 мск падала на 1,1%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Игроки валютного рынка выравнивают позиции после волатильности прошлой недели, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Все факты у участников рынка уже на руках, основные эмоции отыграны, самое время для поиска точки курсового равновесия", - добавляет он.
Высокая ключевая ставка ЦБ РФ и медленное восстановление импорта (а, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают ослабление рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"В среду ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению риторики ФРС благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.
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