https://1prime.ru/20240730/rubl-850554193.html

Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами

Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами - 30.07.2024, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на фоне уменьшения продаж валюты экспортерами

Курс рубля во вторник снизился против юаня в условиях сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T21:58+0300

2024-07-30T21:58+0300

2024-07-30T21:58+0300

китайский юань

курсы валют

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник снизился против юаня в условиях сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 86,2 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,8 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля во вторник снижался после прохождения пика налогового периода в условиях сокращения экспортерами продаж инвалюты. В итоге курс юаня подрос, однако все еще удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "Ослабление национальной валюты во вторник было обусловлено завершением в начале недели налогового периода июля. При этом значительного ослабления рубля не отмечается", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.48 мск падала на 1,1%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Игроки валютного рынка выравнивают позиции после волатильности прошлой недели, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Все факты у участников рынка уже на руках, основные эмоции отыграны, самое время для поиска точки курсового равновесия", - добавляет он. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ и медленное восстановление импорта (а, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают ослабление рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "В среду ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению риторики ФРС благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти", - добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.

https://1prime.ru/20240730/rynok-850551557.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, мосбиржа, юань