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Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине
Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине
Американские кассетные снаряды хранятся на складе в Германии и ждут отправки на Украину. При этом Берлин поддержал запрет на такой вид вооружений, и поэтому... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T18:06+0300
2024-07-30T18:06+0300
2024-07-30T18:06+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американские кассетные снаряды хранятся на складе в Германии и ждут отправки на Украину. При этом Берлин поддержал запрет на такой вид вооружений, и поэтому пытается скрыть их хранение и перевозку, пишет издание Responsible Statecraft.Кассетные боеприпасы раскрываются в воздухе, рассеиваясь на множество частей. Они не менее опасны, чем наземные мины. Но за последний год президент США Джозеф Байден одобрил пять поставок на Украину таких боеприпасов. Дело в том, что ни Вашингтон, ни Киев с Москвой не подписывали документ, запрещающий кассетные боеприпасы. Однако его ратифицировали более сотни стран, среди которых Германия. И официальный Берлин однозначно выступал против таких поставок. Однако документальный фильм “Панорама” немецкого телеканала ARD, вышедший в эфир 25 июля, продемонстрировал лицемерие немецких политиков, пишет автор RS. Представитель американских военных в Европе и Африке подтвердил телеканалу, что кассетные артиллерийские снаряды хранятся на складе армии США в Мизау в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Оттуда, как сообщил ARD, их отправляют на Украину в рамках военной помощи – транзитом через Германию и Польшу.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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украина, сша, германия, поставки вооружения, боеприпасы, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, поставки вооружения, Боеприпасы, СВО
Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине
RS: США поставляют Украине кассетные снаряды со своей базы в Германии
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Американские кассетные снаряды хранятся на складе в Германии и ждут отправки на Украину. При этом Берлин поддержал запрет на такой вид вооружений, и поэтому пытается скрыть их хранение и перевозку, пишет издание Responsible Statecraft
.
Кассетные боеприпасы раскрываются в воздухе, рассеиваясь на множество частей. Они не менее опасны, чем наземные мины. Но за последний год президент США Джозеф Байден одобрил пять поставок на Украину таких боеприпасов. Дело в том, что ни Вашингтон, ни Киев с Москвой не подписывали документ, запрещающий кассетные боеприпасы.
Однако его ратифицировали более сотни стран, среди которых Германия. И официальный Берлин однозначно выступал против таких поставок. Однако документальный фильм “Панорама” немецкого телеканала ARD, вышедший в эфир 25 июля, продемонстрировал лицемерие немецких политиков, пишет автор RS.
Представитель американских военных в Европе и Африке подтвердил телеканалу, что кассетные артиллерийские снаряды хранятся на складе армии США в Мизау в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Оттуда, как сообщил ARD, их отправляют на Украину в рамках военной помощи – транзитом через Германию и Польшу.