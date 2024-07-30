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Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине

Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ

Германию уличили в содействии поставкам кассетных бомб Украине

Американские кассетные снаряды хранятся на складе в Германии и ждут отправки на Украину. При этом Берлин поддержал запрет на такой вид вооружений, и поэтому... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:06+0300

2024-07-30T18:06+0300

2024-07-30T18:06+0300

спецоперация на украине

украина

сша

германия

поставки вооружения

боеприпасы

сво

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американские кассетные снаряды хранятся на складе в Германии и ждут отправки на Украину. При этом Берлин поддержал запрет на такой вид вооружений, и поэтому пытается скрыть их хранение и перевозку, пишет издание Responsible Statecraft.Кассетные боеприпасы раскрываются в воздухе, рассеиваясь на множество частей. Они не менее опасны, чем наземные мины. Но за последний год президент США Джозеф Байден одобрил пять поставок на Украину таких боеприпасов. Дело в том, что ни Вашингтон, ни Киев с Москвой не подписывали документ, запрещающий кассетные боеприпасы. Однако его ратифицировали более сотни стран, среди которых Германия. И официальный Берлин однозначно выступал против таких поставок. Однако документальный фильм “Панорама” немецкого телеканала ARD, вышедший в эфир 25 июля, продемонстрировал лицемерие немецких политиков, пишет автор RS. Представитель американских военных в Европе и Африке подтвердил телеканалу, что кассетные артиллерийские снаряды хранятся на складе армии США в Мизау в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Оттуда, как сообщил ARD, их отправляют на Украину в рамках военной помощи – транзитом через Германию и Польшу.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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украина, сша, германия, поставки вооружения, боеприпасы, сво