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Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс - 30.07.2024, ПРАЙМ
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T08:11+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать на Донбасс. Она написала Трампу открытое письмо. В послании она просит политика помочь остановить поставки Киеву вооружений из стран Запада. "Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала она РИА Новости. По ее словам, Трамп России не друг, скорее наоборот, он патриот своей страны. При этом Савенкова считает, что республиканец - единственный, кто сейчас в состоянии остановить демократов и других западных политиков от сползания к третьей мировой войне.Кроме того, писательница попросит Трампа содействовать в удалении личных данных детей из базы данных сайта "Миротворец", поскольку он, если снова станет президентом, мог бы "надавить" на Киев.По словам Савенковой, ей часто пишут граждане Соединенных Штатов и стран Европы со словами поддержки, при этом люди все больше понимают суть того, что происходит сейчас на Украине.Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совбеза ООН. Школьница призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже она не раз обращалась к разным международным организациям с призывом прекратить огонь в Донбассе.
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Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, США, Дональд Трамп, ЛНР
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Луганская школьница Савенкова: Трампу было бы полезно посетить Донбасс
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать на Донбасс.
Она написала Трампу открытое письмо. В послании она просит политика помочь остановить поставки Киеву вооружений из стран Запада.
"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала она РИА Новости.
СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
По ее словам, Трамп России не друг, скорее наоборот, он патриот своей страны. При этом Савенкова считает, что республиканец - единственный, кто сейчас в состоянии остановить демократов и других западных политиков от сползания к третьей мировой войне.
Кроме того, писательница попросит Трампа содействовать в удалении личных данных детей из базы данных сайта "Миротворец", поскольку он, если снова станет президентом, мог бы "надавить" на Киев.
По словам Савенковой, ей часто пишут граждане Соединенных Штатов и стран Европы со словами поддержки, при этом люди все больше понимают суть того, что происходит сейчас на Украине.
Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совбеза ООН. Школьница призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже она не раз обращалась к разным международным организациям с призывом прекратить огонь в Донбассе.