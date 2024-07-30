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Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс - 30.07.2024, ПРАЙМ
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс
Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T08:11+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать на Донбасс. Она написала Трампу открытое письмо. В послании она просит политика помочь остановить поставки Киеву вооружений из стран Запада. "Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала она РИА Новости. По ее словам, Трамп России не друг, скорее наоборот, он патриот своей страны. При этом Савенкова считает, что республиканец - единственный, кто сейчас в состоянии остановить демократов и других западных политиков от сползания к третьей мировой войне.Кроме того, писательница попросит Трампа содействовать в удалении личных данных детей из базы данных сайта "Миротворец", поскольку он, если снова станет президентом, мог бы "надавить" на Киев.По словам Савенковой, ей часто пишут граждане Соединенных Штатов и стран Европы со словами поддержки, при этом люди все больше понимают суть того, что происходит сейчас на Украине.Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совбеза ООН. Школьница призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже она не раз обращалась к разным международным организациям с призывом прекратить огонь в Донбассе.
https://1prime.ru/20240723/vybory-850354181.html
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донбасс, сша, дональд трамп, лнр
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, США, Дональд Трамп, ЛНР
08:11 30.07.2024 (обновлено: 09:01 30.07.2024)
 
Луганская школьница считает, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс

Луганская школьница Савенкова: Трампу было бы полезно посетить Донбасс

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Юная луганская писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова считает, что бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу было бы полезно приехать на Донбасс.
Она написала Трампу открытое письмо. В послании она просит политика помочь остановить поставки Киеву вооружений из стран Запада.
"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять как живут жители, и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала она РИА Новости.
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По ее словам, Трамп России не друг, скорее наоборот, он патриот своей страны. При этом Савенкова считает, что республиканец - единственный, кто сейчас в состоянии остановить демократов и других западных политиков от сползания к третьей мировой войне.
Кроме того, писательница попросит Трампа содействовать в удалении личных данных детей из базы данных сайта "Миротворец", поскольку он, если снова станет президентом, мог бы "надавить" на Киев.
По словам Савенковой, ей часто пишут граждане Соединенных Штатов и стран Европы со словами поддержки, при этом люди все больше понимают суть того, что происходит сейчас на Украине.
Весной 2021 года Савенкова, которой тогда было 12 лет, записала видеообращение к членам Совбеза ООН. Школьница призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже она не раз обращалась к разным международным организациям с призывом прекратить огонь в Донбассе.
 
Спецоперация на УкраинеДОНБАСССШАДональд ТрампЛНР
 
 
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