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СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти - 30.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
Киев рассмотрит вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию в Словакию в обмен на механизм, предусмотренный договором об ассоциации с... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:12+0300
2024-07-30T14:12+0300
2024-07-30T14:48+0300
украина
словакия
транзит нефти
лукойл
энергетика
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Киев рассмотрит вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию в Словакию в обмен на механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил агентству Reuters замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак. Ранее украинская сторона приняла решение остановить транзит нефти компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию, чем вызвала возмущение со стороны Братиславы и Будапешта."Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сказал Андарак.Ранее словацкий премьер Роберт Фицо напоминал, что Киев своим решением навредит сам себе, поскольку дизель, который изготавливается из российскй нефти, Словакия поставляет Украине.
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украина, словакия, транзит нефти, лукойл
УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, транзит нефти, Лукойл, Энергетика
СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
Андарак: Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Киев рассмотрит вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию в Словакию в обмен на механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил агентству Reuters замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак.
Ранее украинская сторона приняла решение остановить транзит нефти компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию, чем вызвала возмущение со стороны Братиславы и Будапешта.
"Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сказал Андарак.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо напоминал, что Киев своим решением навредит сам себе, поскольку дизель, который изготавливается из российскй нефти, Словакия поставляет Украине.
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину