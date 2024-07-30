https://1prime.ru/20240730/tranzit-850536277.html

СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти

СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти - 30.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Киев поставил Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти

Киев рассмотрит вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию в Словакию в обмен на механизм, предусмотренный договором об ассоциации с... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:12+0300

2024-07-30T14:12+0300

2024-07-30T14:48+0300

украина

словакия

транзит нефти

лукойл

энергетика

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Киев рассмотрит вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию в Словакию в обмен на механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил агентству Reuters замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак. Ранее украинская сторона приняла решение остановить транзит нефти компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию, чем вызвала возмущение со стороны Братиславы и Будапешта."Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сказал Андарак.Ранее словацкий премьер Роберт Фицо напоминал, что Киев своим решением навредит сам себе, поскольку дизель, который изготавливается из российскй нефти, Словакия поставляет Украине.

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украина

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украина, словакия, транзит нефти, лукойл