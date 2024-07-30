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"Циан" зафиксировал подорожание земельных участков в России

"Циан" зафиксировал подорожание земельных участков в России - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Циан" зафиксировал подорожание земельных участков в России

Земельные участки в России подорожали за последний год в среднем на 25% - до 243 тысяч рублей за сотку, подсчитали в "Циане". | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:59+0300

2024-07-30T12:59+0300

2024-07-30T12:59+0300

циан

земельный участок

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Земельные участки в России подорожали за последний год в среднем на 25% - до 243 тысяч рублей за сотку, подсчитали в "Циане". "Рост зафиксирован во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии (там сотка стала дешевле на 1-17%). Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в два раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области сотка за год стала дороже на 28%, в Ленинградской - на 27%", - говорится в сообщении компании. Самая высокая стоимость участков по состоянию на июль, помимо Москвы и Санкт-Петербурга (около 1,1 миллиона рублей за сотку), зафиксирована специалистами компании в Дагестане (810 тысяч рублей), Краснодарском крае (684 тысячи рублей), Севастополе (605 тысяч рублей), ЯНАО (540 тысяч рублей), Ставропольском крае (467 тысяч рублей). Наиболее дешевые участки, по данным "Циана", расположены в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, Еврейской АО - там средняя стоимость сотки составляет менее 50 тысяч рублей. Как отмечается в сообщении, за год земельные участки в России подорожали сильнее, чем загородные дома, которые в среднем выросли в цене лишь на 9%. Опережающий рост стоимости участков зафиксирован в большинстве регионов страны (60). Особенно сильный разрыв наблюдается в Калмыкии, Мурманской области и Алтае. "Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ - более чем в пять раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены", - подчеркивается в нем.

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циан, земельный участок