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"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать
"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать
Семь миллионов граждан Украины, которые не выполнили новые нормы закона о мобилизации и не обновили данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:33+0300
2024-07-30T10:48+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Семь миллионов граждан Украины, которые не выполнили новые нормы закона о мобилизации и не обновили данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы, пишет ливанское издание Al Mayadeen.Как отмечается, люди, отказавшиеся воевать, могут лишиться имущества и оказаться на улице.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом даже такие меры не меняют настроений в обществе — число украинцев, выступающих против конфликта, увеличивается, говорится в публикации.Автор напоминает, что в стране объявлена всеобщая мобилизация, что вызвало протесты и критику. Мобилизация затрагивает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров.При этом в обществе указывают на явную несправедливость — украинцы возмущены освобождением сотрудников западных неправительственных организаций, проводящих политику Запада в стране, от призыва. Некоторые считают, что в украинском обществе формируется новая каста "неприкасаемых".На этом фоне усиливаются настроения в пользу мирного решения конфликта. Эти настроения начинают транслировать ряд топовых блогеров, однако они могут столкнуться с репрессиями. Некоторых из них уже вызывают в СБУ и возбуждают уголовные дела. Глава офиса президента Андрей Ермак начал угрожать им внесудебной расправой.Подобные настроения присутствуют и в ВСУ. Журналист из Киева Артем Ильин, призванный в армию, был шокирован настроениями и мировоззрением своих сослуживцев. Он пишет, что его сейчас окружают преимущественно жители сельских регионов западной части страны, и отсутствие патриотизма заметно сразу.В публикации подчеркивается, что в украинском обществе возникла иерархическая пирамида. На ее вершине находятся неприкасаемые служащие, которые получают деньги из западных фондов. Вместе с ними от военной службы уклоняются государственные деятели и чиновники, богатый класс бизнесменов. А в самом низу – жители сел, измученные работой ТЦК-шников и последовавшими за насильственной мобилизацией смертями и ранениями на фронте."Украинские солдаты продолжают умирать ради того, чтобы алчные западные компании заполучили прямой доступ к российским природным ресурсам, а правительство России и русский народ были разделены и ослаблены. Таков мир грез, который по-прежнему царит в умах тех, кто правит в Киеве", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240729/odesssa-850514879.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
10:33 30.07.2024 (обновлено: 10:48 30.07.2024)
 
"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать

Al Mayadeen: семи миллионам украинцев, не желающим воевать, грозят штрафы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Семь миллионов граждан Украины, которые не выполнили новые нормы закона о мобилизации и не обновили данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы, пишет ливанское издание Al Mayadeen.
Как отмечается, люди, отказавшиеся воевать, могут лишиться имущества и оказаться на улице.
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При этом даже такие меры не меняют настроений в обществе — число украинцев, выступающих против конфликта, увеличивается, говорится в публикации.
Автор напоминает, что в стране объявлена всеобщая мобилизация, что вызвало протесты и критику. Мобилизация затрагивает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров.
При этом в обществе указывают на явную несправедливость — украинцы возмущены освобождением сотрудников западных неправительственных организаций, проводящих политику Запада в стране, от призыва. Некоторые считают, что в украинском обществе формируется новая каста "неприкасаемых".
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На этом фоне усиливаются настроения в пользу мирного решения конфликта. Эти настроения начинают транслировать ряд топовых блогеров, однако они могут столкнуться с репрессиями. Некоторых из них уже вызывают в СБУ и возбуждают уголовные дела. Глава офиса президента Андрей Ермак начал угрожать им внесудебной расправой.
Подобные настроения присутствуют и в ВСУ. Журналист из Киева Артем Ильин, призванный в армию, был шокирован настроениями и мировоззрением своих сослуживцев. Он пишет, что его сейчас окружают преимущественно жители сельских регионов западной части страны, и отсутствие патриотизма заметно сразу.
В публикации подчеркивается, что в украинском обществе возникла иерархическая пирамида. На ее вершине находятся неприкасаемые служащие, которые получают деньги из западных фондов. Вместе с ними от военной службы уклоняются государственные деятели и чиновники, богатый класс бизнесменов. А в самом низу – жители сел, измученные работой ТЦК-шников и последовавшими за насильственной мобилизацией смертями и ранениями на фронте.
"Украинские солдаты продолжают умирать ради того, чтобы алчные западные компании заполучили прямой доступ к российским природным ресурсам, а правительство России и русский народ были разделены и ослаблены. Таков мир грез, который по-прежнему царит в умах тех, кто правит в Киеве", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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