https://1prime.ru/20240730/ukraina-850526904.html

"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать

"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Семь миллионов преступников". Киев оставит без крова отказавшихся воевать

Семь миллионов граждан Украины, которые не выполнили новые нормы закона о мобилизации и не обновили данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:33+0300

2024-07-30T10:33+0300

2024-07-30T10:48+0300

спецоперация на украине

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Семь миллионов граждан Украины, которые не выполнили новые нормы закона о мобилизации и не обновили данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы, пишет ливанское издание Al Mayadeen.Как отмечается, люди, отказавшиеся воевать, могут лишиться имущества и оказаться на улице.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом даже такие меры не меняют настроений в обществе — число украинцев, выступающих против конфликта, увеличивается, говорится в публикации.Автор напоминает, что в стране объявлена всеобщая мобилизация, что вызвало протесты и критику. Мобилизация затрагивает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров.При этом в обществе указывают на явную несправедливость — украинцы возмущены освобождением сотрудников западных неправительственных организаций, проводящих политику Запада в стране, от призыва. Некоторые считают, что в украинском обществе формируется новая каста "неприкасаемых".На этом фоне усиливаются настроения в пользу мирного решения конфликта. Эти настроения начинают транслировать ряд топовых блогеров, однако они могут столкнуться с репрессиями. Некоторых из них уже вызывают в СБУ и возбуждают уголовные дела. Глава офиса президента Андрей Ермак начал угрожать им внесудебной расправой.Подобные настроения присутствуют и в ВСУ. Журналист из Киева Артем Ильин, призванный в армию, был шокирован настроениями и мировоззрением своих сослуживцев. Он пишет, что его сейчас окружают преимущественно жители сельских регионов западной части страны, и отсутствие патриотизма заметно сразу.В публикации подчеркивается, что в украинском обществе возникла иерархическая пирамида. На ее вершине находятся неприкасаемые служащие, которые получают деньги из западных фондов. Вместе с ними от военной службы уклоняются государственные деятели и чиновники, богатый класс бизнесменов. А в самом низу – жители сел, измученные работой ТЦК-шников и последовавшими за насильственной мобилизацией смертями и ранениями на фронте."Украинские солдаты продолжают умирать ради того, чтобы алчные западные компании заполучили прямой доступ к российским природным ресурсам, а правительство России и русский народ были разделены и ослаблены. Таков мир грез, который по-прежнему царит в умах тех, кто правит в Киеве", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240729/odesssa-850514879.html

https://1prime.ru/20240729/iskander-m-850504407.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу