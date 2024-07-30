https://1prime.ru/20240730/vengriya-850527477.html
Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ
Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ - 30.07.2024, ПРАЙМ
Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ
Руководитель самой крупной фракции Европейского парламента Манфред Вебер, представляющей Европейскую народную партию, выступил с призывом к европейским лидерам... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:47+0300
2024-07-30T10:47+0300
2024-07-30T11:08+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Руководитель самой крупной фракции Европейского парламента Манфред Вебер, представляющей Европейскую народную партию, выступил с призывом к европейским лидерам принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз российским гражданам, пишет Financial Times.Издание ссылается на письмо, которое Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.По мнению политика, ослабление визовых правил может нести угрозу национальной безопасности в Евросоюзе.Как сообщает в июле газета, Венгрия опубликовала информацию, касающуюся выдачи определенных видов виз гражданам восьми государств, в их число входят РФ и Белоруссия.Венгрия, предположительно, приняла такие решения, в частности, на фоне того, что многие граждане других стран могут работать над строительством новых блоков атомной электростанции. Как пишет Вебер, новые правила въезда, введенные Будапештом, способны создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности".Политик предлагает принять "самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена". В этой связи он призвал Мишеля обсудить действия Будапешта в вопросе выдачи виз гражданам РФ в ходе следующего саммита европейских лидеров, который пройдет в октябре. Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны лидеров ЕС визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана на Украину, в Россию и Китай. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. После визита в Пекин венгерский премьер заявил, что разрешать украинский кризис должны стороны конфликта, однако Соединенные Штаты, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его завершение. Затем Орбан передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.В Кремле отметили, что глава венгерского правительства показал свою политическую волю на диалог, Россия считает это весьма позитивным и полезным. Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Москву, несмотря на то, что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан подчеркнул, что из-за бреда брюссельских бюрократов усилия по установлению мира не дают плодов.
https://1prime.ru/20240729/vengriya-850505283.html
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ес, венгрия
Спецоперация на Украине, ЕС, ВЕНГРИЯ
Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ
FT: в ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда граждан России
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Руководитель самой крупной фракции Европейского парламента Манфред Вебер, представляющей Европейскую народную партию, выступил с призывом к европейским лидерам принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз российским гражданам, пишет Financial Times.
Издание ссылается на письмо, которое Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.
По мнению политика, ослабление визовых правил может нести угрозу национальной безопасности в Евросоюзе.
Как сообщает в июле газета, Венгрия опубликовала информацию, касающуюся выдачи определенных видов виз гражданам восьми государств, в их число входят РФ и Белоруссия.
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Венгрия, предположительно, приняла такие решения, в частности, на фоне того, что многие граждане других стран могут работать над строительством новых блоков атомной электростанции.
Как пишет Вебер, новые правила въезда, введенные Будапештом, способны создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности".
Политик предлагает принять "самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена". В этой связи он призвал Мишеля обсудить действия Будапешта в вопросе выдачи виз гражданам РФ в ходе следующего саммита европейских лидеров, который пройдет в октябре.
Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны лидеров ЕС визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана на Украину, в Россию и Китай.
После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
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После визита в Пекин венгерский премьер заявил, что разрешать украинский кризис должны стороны конфликта, однако Соединенные Штаты, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его завершение. Затем Орбан передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
В Кремле отметили, что глава венгерского правительства показал свою политическую волю на диалог, Россия считает это весьма позитивным и полезным. Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Москву, несмотря на то, что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан подчеркнул, что из-за бреда брюссельских бюрократов усилия по установлению мира не дают плодов.