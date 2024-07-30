https://1prime.ru/20240730/vengriya-850527477.html

Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ

Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ - 30.07.2024, ПРАЙМ

Венгрию хотят наказать из-за упрощения въезда россиян, пишет СМИ

Руководитель самой крупной фракции Европейского парламента Манфред Вебер, представляющей Европейскую народную партию, выступил с призывом к европейским лидерам... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:47+0300

2024-07-30T10:47+0300

2024-07-30T11:08+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Руководитель самой крупной фракции Европейского парламента Манфред Вебер, представляющей Европейскую народную партию, выступил с призывом к европейским лидерам принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз российским гражданам, пишет Financial Times.Издание ссылается на письмо, которое Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.По мнению политика, ослабление визовых правил может нести угрозу национальной безопасности в Евросоюзе.Как сообщает в июле газета, Венгрия опубликовала информацию, касающуюся выдачи определенных видов виз гражданам восьми государств, в их число входят РФ и Белоруссия.Венгрия, предположительно, приняла такие решения, в частности, на фоне того, что многие граждане других стран могут работать над строительством новых блоков атомной электростанции. Как пишет Вебер, новые правила въезда, введенные Будапештом, способны создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности".Политик предлагает принять "самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена". В этой связи он призвал Мишеля обсудить действия Будапешта в вопросе выдачи виз гражданам РФ в ходе следующего саммита европейских лидеров, который пройдет в октябре. Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны лидеров ЕС визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана на Украину, в Россию и Китай. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. После визита в Пекин венгерский премьер заявил, что разрешать украинский кризис должны стороны конфликта, однако Соединенные Штаты, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его завершение. Затем Орбан передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.В Кремле отметили, что глава венгерского правительства показал свою политическую волю на диалог, Россия считает это весьма позитивным и полезным. Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Москву, несмотря на то, что Венгрия на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан подчеркнул, что из-за бреда брюссельских бюрократов усилия по установлению мира не дают плодов.

https://1prime.ru/20240729/vengriya-850505283.html

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