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"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:26+0300

2024-07-30T17:26+0300

2024-07-30T17:26+0300

спецоперация на украине

запад

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее Монобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, в том числе в Часовом Яре. По данным ведомтсва, Киев потерял 650 военных и три гаубицы М777."Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", - сказал Меркурис.Он подчеркнул, что коллапс Вооруженных сил Украины у этого населенного пункта стал только вопросом времени.

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запад, россия, украина