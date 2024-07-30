https://1prime.ru/20240730/vsu-850546545.html
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:26+0300
2024-07-30T17:26+0300
2024-07-30T17:26+0300
спецоперация на украине
запад
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее Монобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, в том числе в Часовом Яре. По данным ведомтсва, Киев потерял 650 военных и три гаубицы М777."Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", - сказал Меркурис.Он подчеркнул, что коллапс Вооруженных сил Украины у этого населенного пункта стал только вопросом времени.
https://1prime.ru/20240730/zelenskiy-850528095.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, украина
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
Эксперт Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
Ранее Монобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, в том числе в Часовом Яре. По данным ведомтсва, Киев потерял 650 военных и три гаубицы М777.
"Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", - сказал Меркурис.
Он подчеркнул, что коллапс Вооруженных сил Украины у этого населенного пункта стал только вопросом времени.
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети