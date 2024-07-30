Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240730/vsu-850546545.html
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России
Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:26+0300
2024-07-30T17:26+0300
спецоперация на украине
запад
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Ранее Монобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, в том числе в Часовом Яре. По данным ведомтсва, Киев потерял 650 военных и три гаубицы М777."Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. &lt;…&gt; Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", - сказал Меркурис.Он подчеркнул, что коллапс Вооруженных сил Украины у этого населенного пункта стал только вопросом времени.
https://1prime.ru/20240730/zelenskiy-850528095.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия, украина
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
17:26 30.07.2024
 
"Достигло критической точки". На Западе сделали заявление о России

Эксперт Меркурис заявил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наступают, из-за их натиска украинские военные не смогут долго удерживать Часов Яр. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Ранее Монобороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Юг" нанесли поражение технике и живой силе ВСУ, в том числе в Часовом Яре. По данным ведомтсва, Киев потерял 650 военных и три гаубицы М777.
"Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. <…> Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать (город. — Прим. ред.)", - сказал Меркурис.
Он подчеркнул, что коллапс Вооруженных сил Украины у этого населенного пункта стал только вопросом времени.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
11:19
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала