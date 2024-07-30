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Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек

Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек - 30.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек

Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:07+0300

2024-07-30T19:07+0300

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля.

https://1prime.ru/20240730/rynok-850550171.html

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торги, курсы валют, мосбиржа, юань