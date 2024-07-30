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Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек - 30.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек
Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:07+0300
2024-07-30T19:07+0300
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля.
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торги, курсы валют, мосбиржа, юань
Китайский юань, Торги, Курсы валют, Мосбиржа, юань
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек
Курс юаня вырос по итогам торгов вторника на пять копеек, до 11,85 рубля