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Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек - 30.07.2024, ПРАЙМ
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек
Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:07+0300
2024-07-30T19:09+0300
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля.
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торги, курсы валют, мосбиржа, юань
Китайский юань, Торги, Курсы валют, Мосбиржа, юань
19:07 30.07.2024 (обновлено: 19:09 30.07.2024)
 
Курс юаня вырос по итогам торгов на пять копеек

Курс юаня вырос по итогам торгов вторника на пять копеек, до 11,85 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, до 11,85 рубля.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
19:02
 
Китайский юаньТоргиКурсы валютМосбиржаюань
 
 
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