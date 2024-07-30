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Не обсуждается: Запад утратил веру в победу Киева
Не обсуждается: Запад утратил веру в победу Киева - 30.07.2024, ПРАЙМ
Не обсуждается: Запад утратил веру в победу Киева
Большинство западных политиков и дипломатов перестают верить в возможность успеха ВСУ, рассматривают мирное соглашение как единственный выход из ситуации. Об... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:30+0300
2024-07-30T14:30+0300
2024-07-30T14:31+0300
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БЕРЛИН, 30 июл - ПРАЙМ. Большинство западных политиков и дипломатов перестают верить в возможность успеха ВСУ, рассматривают мирное соглашение как единственный выход из ситуации. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе. Как говорится в статье, в Брюсселе почти никто не ожидает, что Киев вернет потерянные территории. По данным газеты, на фронте положение хуже, чем показывают общественности. Кроме того, ожидается, что Россия скоро прорвет вторую линию обороны. "Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат", - резюмирует Welt слова собеседников.Источники издания также подчеркнули, что не верят в достижение Киевом цели выйти к границам 2014 года. По их мнению, самый вероятный исход конфликта - мирные переговоры через шесть - девять месяцев.
https://1prime.ru/20240730/armiya-850525242.html
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всу, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД
Не обсуждается: Запад утратил веру в победу Киева
Welt: Западные военные и дипломаты утратили веру в возможные военные успехи Киева
БЕРЛИН, 30 июл - ПРАЙМ. Большинство западных политиков и дипломатов перестают верить в возможность успеха ВСУ, рассматривают мирное соглашение как единственный выход из ситуации. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе.
Как говорится в статье, в Брюсселе почти никто не ожидает, что Киев вернет потерянные территории. По данным газеты, на фронте положение хуже, чем показывают общественности. Кроме того, ожидается, что Россия скоро прорвет вторую линию обороны.
"Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат", - резюмирует Welt слова собеседников.
Источники издания также подчеркнули, что не верят в достижение Киевом цели выйти к границам 2014 года. По их мнению, самый вероятный исход конфликта - мирные переговоры через шесть - девять месяцев.
Решительная сила: в ВСУ восхитились действиями России