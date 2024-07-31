Воспрял духом: рынки отступили от минимумов

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рынок воспрял духом. Индекс Мосбиржи во вторник оттолкнулся от годовых минимумов и завершил день на уровне 2944,78 п., показав рост на 1,3%. Индекс РТС вырос на 1,57% до 1074,56 п. на фоне некоторого ослабления рубля после завершения налогового периода.Цены на нефть Brent остаются ниже $80 за баррель на фоне опасений в отношении устойчивости экономики Китая и роста нефтедобычи в США.В лидерах роста оказались представители транспортного сектора, которые опубликовали позитивные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.Выручка Совкомфлота в I полугодии увеличилась в четыре раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,698 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 3,75 раза, до 3,712 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб. Кроме того, акции компании получили поддержку от новости о начале поставок нефти Urals в Азию по Северному морскому пути на танкерах Совкомфлота.Из отчета Аэрофлота за II квартал 2024 года по РСБУ следует, что выручка авиаперевозчика в указанном периоде увеличилась на 47% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 167 млрд руб. Чистая прибыль достигла 42,2 млрд руб. по сравнению с убытком 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. Расходы компании на техобслуживание, ремонт и запчасти выросли в 3,5 раза, до 32,9 млрд руб. По итогам I полугодия выручка увеличилась на 52% до 312 млрд руб., а чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. вместо убытка 81,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам Аэрофлота, рост прибыли поможет покрыть растущие расходы. В компании уточнили, что Аэрофлот фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации. Таким образом, рост расходов не должен удивлять, и мы полагаем, что благоприятная рыночная конъюнктура позволит авиаперевозчику компенсировать расходы.Выручка Газпрома по РСБУ в I полугодии 2024 увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 трлн руб. Чистый убыток компании вырос до 480,6 млрд руб. по сравнению с убытком 255 млрд руб. в январе-июне 2023 года. Результаты оправдывают нашу осторожную позицию в отношении акций Газпрома. Тем не менее важно отметить, что результаты по РСБУ менее репрезентативны, поскольку не охватывают все структуры компаний. Мы ждем результаты по МСФО, чтобы сделать более основательные выводы.
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рынок воспрял духом. Индекс Мосбиржи во вторник оттолкнулся от годовых минимумов и завершил день на уровне 2944,78 п., показав рост на 1,3%. Индекс РТС вырос на 1,57% до 1074,56 п. на фоне некоторого ослабления рубля после завершения налогового периода.
Цены на нефть Brent остаются ниже $80 за баррель на фоне опасений в отношении устойчивости экономики Китая и роста нефтедобычи в США.
В лидерах роста оказались представители транспортного сектора, которые опубликовали позитивные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.
Выручка Совкомфлотав I полугодии увеличилась в четыре раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,698 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 3,75 раза, до 3,712 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб. Кроме того, акции компании получили поддержку от новости о начале поставок нефти Urals в Азию по Северному морскому пути на танкерах Совкомфлота.
Из отчета Аэрофлота за II квартал 2024 года по РСБУ следует, что выручка авиаперевозчика в указанном периоде увеличилась на 47% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 167 млрд руб. Чистая прибыль достигла 42,2 млрд руб. по сравнению с убытком 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. Расходы компании на техобслуживание, ремонт и запчасти выросли в 3,5 раза, до 32,9 млрд руб. По итогам I полугодия выручка увеличилась на 52% до 312 млрд руб., а чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. вместо убытка 81,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам Аэрофлота, рост прибыли поможет покрыть растущие расходы. В компании уточнили, что Аэрофлот фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации. Таким образом, рост расходов не должен удивлять, и мы полагаем, что благоприятная рыночная конъюнктура позволит авиаперевозчику компенсировать расходы.
Выручка Газпромапо РСБУ в I полугодии 2024 увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 трлн руб. Чистый убыток компании вырос до 480,6 млрд руб. по сравнению с убытком 255 млрд руб. в январе-июне 2023 года. Результаты оправдывают нашу осторожную позицию в отношении акций Газпрома. Тем не менее важно отметить, что результаты по РСБУ менее репрезентативны, поскольку не охватывают все структуры компаний. Мы ждем результаты по МСФО, чтобы сделать более основательные выводы.
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