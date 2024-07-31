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Воспрял духом: рынки отступили от минимумов

Воспрял духом: рынки отступили от минимумов - 31.07.2024, ПРАЙМ

Воспрял духом: рынки отступили от минимумов

Рынок воспрял духом. Индекс Мосбиржи во вторник оттолкнулся от годовых минимумов и завершил день на уровне 2944,78 п., показав рост на 1,3%. Индекс РТС вырос на | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:25+0300

2024-07-31T09:25+0300

2024-07-31T09:25+0300

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аэрофлот

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совкомфлот

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рынок воспрял духом. Индекс Мосбиржи во вторник оттолкнулся от годовых минимумов и завершил день на уровне 2944,78 п., показав рост на 1,3%. Индекс РТС вырос на 1,57% до 1074,56 п. на фоне некоторого ослабления рубля после завершения налогового периода.Цены на нефть Brent остаются ниже $80 за баррель на фоне опасений в отношении устойчивости экономики Китая и роста нефтедобычи в США.В лидерах роста оказались представители транспортного сектора, которые опубликовали позитивные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.Выручка Совкомфлота в I полугодии увеличилась в четыре раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,698 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 3,75 раза, до 3,712 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб. Кроме того, акции компании получили поддержку от новости о начале поставок нефти Urals в Азию по Северному морскому пути на танкерах Совкомфлота.Из отчета Аэрофлота за II квартал 2024 года по РСБУ следует, что выручка авиаперевозчика в указанном периоде увеличилась на 47% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 167 млрд руб. Чистая прибыль достигла 42,2 млрд руб. по сравнению с убытком 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. Расходы компании на техобслуживание, ремонт и запчасти выросли в 3,5 раза, до 32,9 млрд руб. По итогам I полугодия выручка увеличилась на 52% до 312 млрд руб., а чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. вместо убытка 81,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам Аэрофлота, рост прибыли поможет покрыть растущие расходы. В компании уточнили, что Аэрофлот фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации. Таким образом, рост расходов не должен удивлять, и мы полагаем, что благоприятная рыночная конъюнктура позволит авиаперевозчику компенсировать расходы.Выручка Газпрома по РСБУ в I полугодии 2024 увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 трлн руб. Чистый убыток компании вырос до 480,6 млрд руб. по сравнению с убытком 255 млрд руб. в январе-июне 2023 года. Результаты оправдывают нашу осторожную позицию в отношении акций Газпрома. Тем не менее важно отметить, что результаты по РСБУ менее репрезентативны, поскольку не охватывают все структуры компаний. Мы ждем результаты по МСФО, чтобы сделать более основательные выводы.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, аэрофлот, газпром, мосбиржа, совкомфлот, нефть