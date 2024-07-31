https://1prime.ru/20240731/avto-850565197.html

Geely представила новый Preface для России

Geely представила новый Preface для России - 31.07.2024, ПРАЙМ

Geely представила новый Preface для России

Компания Geely представила седан Preface специально для России, продажи начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает "Российская газета". | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:59+0300

2024-07-31T12:59+0300

2024-07-31T13:01+0300

авто

россия

geely

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850564888_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_768d992621636a4de966f27a0f5898f9.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Компания Geely представила седан Preface специально для России, продажи начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает "Российская газета"."В основе Preface лежит платформа CMA - разработка Geely и Volvo. По габаритам автомобиль чуть уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм", - сказано в публикации.Как пишет газета, седан для России будет иметь гибридную модификацию, двухлитровый двигатель 200 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Кроме того, базовая и топовая комплектации получат зимний пакет."РГ" добавила, что цены на автомобили не раскрываются. При этом, учитывая уплату сборов и стоимость автомобиля в Китае, это будет около 3,2-3,5 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, geely