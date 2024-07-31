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Geely представила новый Preface для России
Geely представила новый Preface для России - 31.07.2024, ПРАЙМ
Geely представила новый Preface для России
Компания Geely представила седан Preface специально для России, продажи начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает "Российская газета". | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:59+0300
2024-07-31T12:59+0300
2024-07-31T13:01+0300
авто
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Компания Geely представила седан Preface специально для России, продажи начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает "Российская газета"."В основе Preface лежит платформа CMA - разработка Geely и Volvo. По габаритам автомобиль чуть уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм", - сказано в публикации.Как пишет газета, седан для России будет иметь гибридную модификацию, двухлитровый двигатель 200 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Кроме того, базовая и топовая комплектации получат зимний пакет."РГ" добавила, что цены на автомобили не раскрываются. При этом, учитывая уплату сборов и стоимость автомобиля в Китае, это будет около 3,2-3,5 миллиона рублей.
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авто, россия, geely
Geely представила новый Preface для России
"Российская газета": Geely представила новый седан Preface для России
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Компания Geely представила седан Preface специально для России, продажи начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает "Российская газета"
.
"В основе Preface лежит платформа CMA - разработка Geely и Volvo. По габаритам автомобиль чуть уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм", - сказано в публикации.
Как пишет газета, седан для России будет иметь гибридную модификацию, двухлитровый двигатель 200 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Кроме того, базовая и топовая комплектации получат зимний пакет.
"РГ" добавила, что цены на автомобили не раскрываются. При этом, учитывая уплату сборов и стоимость автомобиля в Китае, это будет около 3,2-3,5 миллиона рублей.
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