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Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых

Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых - 31.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых

Ставки по автокредитам в некоторых банках выросли до 30% годовых, сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора "За рулем" Максима... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T13:06+0300

2024-07-31T13:06+0300

2024-07-31T13:49+0300

авто

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Ставки по автокредитам в некоторых банках выросли до 30% годовых, сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора "За рулем" Максима Кадакова. Но, несмотря на это, люди постараются приобрести автомобиль в ближайшие месяцы, уверен он.Эксперт напомнил, что Банк России в июле повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Логично, что это приведет к спаду продаж в кредит."Уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях — под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль", — пояснил Кадаков.Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.Конечно, проседание продаж на первичном рынке компенсируется ростом сделок на вторичном, то есть, следует ждать там увеличения объемов. Но в целом на авторынке это никак не сказывается, поскольку общее число автомобилей не меняется, подчеркнул эксперт.

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авто, спрос на легковые авто, авторынок рф