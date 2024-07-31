Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240731/avto-850565808.html
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых - 31.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых
Ставки по автокредитам в некоторых банках выросли до 30% годовых, сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора "За рулем" Максима... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T13:06+0300
2024-07-31T13:49+0300
авто
спрос на легковые авто
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/61/841056110_0:16:3585:2032_1920x0_80_0_0_c23263eb72c379c1ec4f6d4e94045e15.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Ставки по автокредитам в некоторых банках выросли до 30% годовых, сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора "За рулем" Максима Кадакова. Но, несмотря на это, люди постараются приобрести автомобиль в ближайшие месяцы, уверен он.Эксперт напомнил, что Банк России в июле повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Логично, что это приведет к спаду продаж в кредит."Уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях — под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль", — пояснил Кадаков.Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.Конечно, проседание продаж на первичном рынке компенсируется ростом сделок на вторичном, то есть, следует ждать там увеличения объемов. Но в целом на авторынке это никак не сказывается, поскольку общее число автомобилей не меняется, подчеркнул эксперт.
https://1prime.ru/20240730/china-850547780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/61/841056110_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_c2cd703b73ba35eca31faf7decd06b63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, авторынок рф
Авто, спрос на легковые авто, авторынок РФ
13:06 31.07.2024 (обновлено: 13:49 31.07.2024)
 
Автоэксперт: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых

Автоэксперт Кадаков: ставки по автокредитам выросли до 30% годовых

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке
Продавцы готовят к продаже автомобиль на авторынке - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Ставки по автокредитам в некоторых банках выросли до 30% годовых, сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора "За рулем" Максима Кадакова. Но, несмотря на это, люди постараются приобрести автомобиль в ближайшие месяцы, уверен он.
Эксперт напомнил, что Банк России в июле повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Логично, что это приведет к спаду продаж в кредит.
"Уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях — под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка. Не стоит забывать, что все живут с ожиданием грядущего повышения цен в связи с увеличением утильсбора. Люди будут пытаться за эти месяцы купить автомобиль", — пояснил Кадаков.
Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили с 1 октября может быть увеличен сразу на 70-85%. Затем рост продолжится, и к 2030 году он вырастет в 3,9 раза от ныне действующего. Это неминуемо приведет к спаду продаж в сегменте новых авто.
Конечно, проседание продаж на первичном рынке компенсируется ростом сделок на вторичном, то есть, следует ждать там увеличения объемов. Но в целом на авторынке это никак не сказывается, поскольку общее число автомобилей не меняется, подчеркнул эксперт.
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
"Разваливаются через год": эксперт предупредил о сюрпризах китайских авто
Вчера, 17:50
 
Автоспрос на легковые автоавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала