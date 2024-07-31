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Россиян предупредили о новом способе угона автомобилей - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом способе угона автомобилей
Россиян предупредили о новом способе угона автомобилей - 31.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом способе угона автомобилей
Идентификационный код позволит изготовить ключ к автомобилям иностранного производства, угонять машины по VIN стало возможно. Об этом сообщает портал Autonews. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:54+0300
2024-07-31T17:56+0300
авто
россия
угон
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Идентификационный код позволит изготовить ключ к автомобилям иностранного производства, угонять машины по VIN стало возможно. Об этом сообщает портал Autonews.Отмечается, что схема стала более распространенной на фоне ухода многих компаний из России. "Если раньше изготовлением дубликатов ключей занимались официальные представители брендов, то теперь — всевозможные посредники. Через них оригинальные ключи от чужих машин может получить практически каждый", - сказано в публикации.Портал уточнил что в VIN-номере зашифрована полная информация об авто, в том числе о ключах. На современных машинах, подчеркивается в материалах, код указан на лобовом стекле. Прочитав номер, любой человек может обратиться к посредникам и попросить изготовить новый ключ.
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авто, россия, угон
Авто, РОССИЯ, Угон
17:54 31.07.2024 (обновлено: 17:56 31.07.2024)
 
Россиян предупредили о новом способе угона автомобилей

Autonews рассказал о риске угона автомобиля со смарт-ключами по VIN-номеру

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМонеты разного достоинства и ключ от автомобиля
Монеты разного достоинства и ключ от автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Идентификационный код позволит изготовить ключ к автомобилям иностранного производства, угонять машины по VIN стало возможно. Об этом сообщает портал Autonews.
Отмечается, что схема стала более распространенной на фоне ухода многих компаний из России.
"Если раньше изготовлением дубликатов ключей занимались официальные представители брендов, то теперь — всевозможные посредники. Через них оригинальные ключи от чужих машин может получить практически каждый", - сказано в публикации.
Портал уточнил что в VIN-номере зашифрована полная информация об авто, в том числе о ключах. На современных машинах, подчеркивается в материалах, код указан на лобовом стекле. Прочитав номер, любой человек может обратиться к посредникам и попросить изготовить новый ключ.
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