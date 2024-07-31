https://1prime.ru/20240731/bayden-850580588.html

В Белом доме рассказали о местонахождении и занятиях Байдена

В Белом доме рассказали о местонахождении и занятиях Байдена - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Белом доме рассказали о местонахождении и занятиях Байдена

Американский лидер Джо Байден не скрывается от публики и продолжает осуществлять руководство США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T21:59+0300

2024-07-31T21:59+0300

2024-07-31T21:59+0300

политика

сша

джо байден

белый дом

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не скрывается от публики и продолжает осуществлять руководство США, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. На вопрос журналистов о том, поменялось ли расписание Байдена, в котором теперь есть множество закрытых мероприятий, что позволяет ему по несколько дней не появляться на публике, она ответила, что глава государства "не перестал руководить страной, такое впечатление было бы ошибочным". При этом Жан-Пьер признала, что "перемена есть"."У нас происходит перекалибровка после того, как он (Байден — ред.) отказался от борьбы за переизбрание. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам минутку, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, вы его увидите", — сказала она. Ранее Байден из-за опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй президентский срок и выдвинул в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис.

https://1prime.ru/20240726/bayden-850459491.html

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сша, джо байден, белый дом