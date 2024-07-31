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Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования

Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования - 31.07.2024, ПРАЙМ

Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования

Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек за | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:11+0300

2024-07-31T20:11+0300

2024-07-31T20:11+0300

экономика

россия

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авиабилеты

субсидии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек за шесть месяцев 2024 года, сообщает Росавиация. "Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июне 428 тысяч билетов и перевезли 350,8 тысячи пассажиров. За шесть месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации. Уточняется, что больше всего проданных билетов в июне - 228,5 тысячи - пришлось на программу субсидирования перевозок, реализуемую согласно постановлению правительства от 25.12.2013 года № 1242. Она охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июнь перевезено 139,6 тысячи пассажиров. По количеству перевезенных пассажиров лидирует программа субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград - реализуется согласно постановлению от 02.03.2018 года № 215. По ней в июне перевезено 179,2 тысячи пассажиров, продано 151,7 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (постановление от 13.07.2021 № 1172) в июне продано 47,8 тысячи билетов и перевезено 32 тысячи пассажиров. Благодаря программам субсидирования доступность авиаперевозок растет. Повышение мобильности граждан и обеспечение комфортного и доступного авиасообщения для российских регионов – приоритетные задачи для правительства России, Минтранса и Росавиации, подчеркнули в ведомстве.

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россия, росавиация, авиабилеты, субсидии