Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240731/bilety-850578902.html
Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования
Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования - 31.07.2024, ПРАЙМ
Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования
Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек за | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T20:11+0300
2024-07-31T20:11+0300
экономика
россия
росавиация
авиабилеты
субсидии
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек за шесть месяцев 2024 года, сообщает Росавиация. "Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июне 428 тысяч билетов и перевезли 350,8 тысячи пассажиров. За шесть месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации. Уточняется, что больше всего проданных билетов в июне - 228,5 тысячи - пришлось на программу субсидирования перевозок, реализуемую согласно постановлению правительства от 25.12.2013 года № 1242. Она охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июнь перевезено 139,6 тысячи пассажиров. По количеству перевезенных пассажиров лидирует программа субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград - реализуется согласно постановлению от 02.03.2018 года № 215. По ней в июне перевезено 179,2 тысячи пассажиров, продано 151,7 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (постановление от 13.07.2021 № 1172) в июне продано 47,8 тысячи билетов и перевезено 32 тысячи пассажиров. Благодаря программам субсидирования доступность авиаперевозок растет. Повышение мобильности граждан и обеспечение комфортного и доступного авиасообщения для российских регионов – приоритетные задачи для правительства России, Минтранса и Росавиации, подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20240729/aviabilety-850515325.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росавиация, авиабилеты, субсидии
Экономика, РОССИЯ, Росавиация, авиабилеты, субсидии
20:11 31.07.2024
 
Названо число авиабилетов, проданных по программам субсидирования

Росавиация: за полгода по программам субсидирования продано 3,3 миллиона билетов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек за шесть месяцев 2024 года, сообщает Росавиация.
"Российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок в июне 428 тысяч билетов и перевезли 350,8 тысячи пассажиров. За шесть месяцев 2024 года авиакомпании продали более 3,3 миллиона билетов и перевезли 2,2 миллиона человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации.
Уточняется, что больше всего проданных билетов в июне - 228,5 тысячи - пришлось на программу субсидирования перевозок, реализуемую согласно постановлению правительства от 25.12.2013 года № 1242. Она охватывает 293 межрегиональных маршрута в обход Москвы, по которым за июнь перевезено 139,6 тысячи пассажиров.
По количеству перевезенных пассажиров лидирует программа субсидирования перевозок на Дальний Восток и в Калининград - реализуется согласно постановлению от 02.03.2018 года № 215. По ней в июне перевезено 179,2 тысячи пассажиров, продано 151,7 тысячи билетов. По программе субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (постановление от 13.07.2021 № 1172) в июне продано 47,8 тысячи билетов и перевезено 32 тысячи пассажиров.
Благодаря программам субсидирования доступность авиаперевозок растет. Повышение мобильности граждан и обеспечение комфортного и доступного авиасообщения для российских регионов – приоритетные задачи для правительства России, Минтранса и Росавиации, подчеркнули в ведомстве.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Названы последствия роста аэронавигационных сборов в РФ для цен на билеты
29 июля, 17:50
 
ЭкономикаРОССИЯРосавиацияавиабилетысубсидии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала