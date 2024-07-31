Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240731/f-16-850559322.html
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:00+0300
2024-07-31T10:00+0300
спецоперация на украине
f-16
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_9482cb1123c3f96ebc0affcee4de3f09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Он дал агентству РИА Новости первое интервью."Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - подчеркнул Нимченко.Юрий Нимченко - российский военнослужащий. 4 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240730/istrebiteli-850539619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/64/841506418_232:0:4008:2832_1920x0_80_0_0_b60fbeffc8ba6cad12b79717ea6fbb40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-16, россия, всу
Спецоперация на Украине, F-16, РОССИЯ, ВСУ
10:00 31.07.2024
 
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ

Герой России Нимченко: самолеты F-16 в корне не изменят ситуацию на фронте

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
Он дал агентству РИА Новости первое интервью.
"Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - подчеркнул Нимченко.
Юрий Нимченко - российский военнослужащий. 4 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
WSJ: истребители F-16 для ВСУ вооружат ракетами
Вчера, 15:09
 
Спецоперация на УкраинеF-16РОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала