https://1prime.ru/20240731/f-16-850559322.html

"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ

"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ

Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:00+0300

2024-07-31T10:00+0300

2024-07-31T10:00+0300

спецоперация на украине

f-16

россия

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Он дал агентству РИА Новости первое интервью."Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - подчеркнул Нимченко.Юрий Нимченко - российский военнослужащий. 4 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240730/istrebiteli-850539619.html

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