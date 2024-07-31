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"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:00+0300
2024-07-31T10:00+0300
2024-07-31T10:00+0300
спецоперация на украине
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Он дал агентству РИА Новости первое интервью."Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - подчеркнул Нимченко.Юрий Нимченко - российский военнослужащий. 4 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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f-16, россия, всу
Спецоперация на Украине, F-16, РОССИЯ, ВСУ
"Помните, как нас пугали". Герой России заявил о бесполезности F-16 для ВСУ
Герой России Нимченко: самолеты F-16 в корне не изменят ситуацию на фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Поставка ВСУ американских истребителей F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
Он дал агентству РИА Новости первое интервью.
"Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - подчеркнул Нимченко.
Юрий Нимченко - российский военнослужащий. 4 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
WSJ: истребители F-16 для ВСУ вооружат ракетами