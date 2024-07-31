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"Русские теснят нас постоянно". Под Покровском у ВСУ рушится фронт

"Русские теснят нас постоянно". Под Покровском у ВСУ рушится фронт - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Русские теснят нас постоянно". Под Покровском у ВСУ рушится фронт

У Киева остается все меньше военных, это особенно заметно на фронте к северо-западу от Авдеевки. Именно на этом участке российские военные ежедневно... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:08+0300

2024-07-31T16:08+0300

2024-07-31T16:08+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. У Киева остается все меньше военных, это особенно заметно на фронте к северо-западу от Авдеевки. Именно на этом участке российские военные ежедневно продвигаются к стратегически важной точке обороны ВСУ - Покровску. Украинская армия не может прервать череду успешных наступлений противника, сообщает чешское издание iDNES."Враг не останавливался с той минуты, когда начал атаковать Прогресс. Русские теснят нас постоянно, задействовали большое свежее подкрепление и с утра до ночи атаковали малыми пехотными подразделениями, пытаясь найти хоть какую-то брешь", — рассказал военнослужащий 47-й механизированной бригады Олег Чаус. Недавно российское командование взяло под контроль село Прогресс в 27 километрах к северо-западу от Авдеевки. Сообщается, что российская армия продолжает продвигаться вдоль путей между Авдеевкой и Покровском."Наши ребята не могут отдохнуть даже пару часов. Им приходится все время быть наготове, постоянно отражать атаки. Враг отправляет одну группу за другой. Первую отправляют, скажем, в восемь вечера, а через два часа — еще одну, потом третью. Русские силы растягиваются, штурмуют наши позиции, и враг продвигается", — написал украинский сайт Suspilne со ссылкой на солдата ВСУ.Выходящая из-под контроля украинского командования ситуация обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, это объясняется нехваткой квалифицированных военных, так как практически все боеспособные призывники уже задействованы на растянувшемся в последние месяцы фронте. ВСУ практически не пополняются добровольцами. "Многие украинские соединения уже слишком давно не получали подкрепление. А если оно и прибывает, то зачастую это молодые и плохо обученные солдаты. То же можно сказать и о недавно сформированных подразделениях, которые отправляют прямо на фронт, где их ждет боевое крещение", — объяснил аналитик разведки из открытых источников (OSINT) Джош Хелин.Еще одной причиной череды поражений сами украинцы называют некомпетентность и непрофессиональный подход командования ВСУ. Солдаты отмечают, что командиры зачастую отдают потенциально бесполезные и самоубийственные для батальонов приказы. "Эта проблема существовала еще при генерале Залужном, а после назначения генерала Сырского только обострилась. Сырский обещал улучшения, но вместо этого только сильнее давит на командиров, чтобы те имеющимися силами удерживали позиции. Результаты налицо", — подчеркнул авторитетный военный блогер Татаригами, критикуя положение дел на фронте.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240731/svo-850568116.html

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