https://1prime.ru/20240731/inflyatsiya-850577538.html

Инфляция в России замедлилась до 9,11% в годовом выражении

Инфляция в России замедлилась до 9,11% в годовом выражении - 31.07.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России замедлилась до 9,11% в годовом выражении

Инфляция в России на 29 июля замедлилась до 9,11% в годовом выражении с 9,18% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:24+0300

2024-07-31T19:24+0300

2024-07-31T19:24+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 29 июля замедлилась до 9,11% в годовом выражении с 9,18% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как пишут авторы обзора, на неделе с 23 по 29 июля в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,05%. "Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-0,93%), а именно, на огурцы, помидоры и фрукты, также продолжили дешеветь овощи "борщевого набора". На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до околонулевых", - говорится в документе. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели и составили 0,12%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг - здесь темпы роста цен замедлились до 0,14% при ускорении снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 1%, а также возобновлении снижения цен на услуги санаториев (-0,03%). На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

https://1prime.ru/20240731/inflyatsiya-850577387.html

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