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МИД России нашел подтверждение склонности Киева к шантажу
МИД России нашел подтверждение склонности Киева к шантажу - 31.07.2024, ПРАЙМ
МИД России нашел подтверждение склонности Киева к шантажу
Киев недоговороспособен и склонен к шантажу, прекращение прокачки нефти по "Дружбе" это подтверждает. Об этом заявил заместитель директора департамента... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:21+0300
2024-07-31T12:21+0300
2024-07-31T12:21+0300
энергетика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Киев недоговороспособен и склонен к шантажу, прекращение прокачки нефти по "Дружбе" это подтверждает. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Ранее сообщалось, что Украина прекратила транзит российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию. Это подтвердили Братислава и Будапешт, выразив возмущение действиями Киева.Настасьин отметил, что "очередной виток юридического прессинга" совпал с осуществлением премьером Венгрии Виктором Орбаном мирной инициативы для разрешения конфликта на Украине, а также с отказом венгерских и словацких властей поддерживать санкции против России. Дипломат связал действия Киева с "отмашкой вашингтонских и есовских кураторов, решивших оказать давление на несговорчивых венгров и словаков". По его словам, шаги Украины лишний раз подтвердили недоговороспособность действующего политического режима и ее склонность к шантажу.
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нефть, мид рф, украина
Энергетика, Нефть, МИД РФ, УКРАИНА
МИД России нашел подтверждение склонности Киева к шантажу
МИД: прекращение прокачки нефти по "Дружбе" подтверждает склонность Киева к шантажу
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Киев недоговороспособен и склонен к шантажу, прекращение прокачки нефти по "Дружбе" это подтверждает. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
Ранее сообщалось, что Украина прекратила транзит российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию. Это подтвердили Братислава и Будапешт, выразив возмущение действиями Киева.
Настасьин отметил, что "очередной виток юридического прессинга" совпал с осуществлением премьером Венгрии Виктором Орбаном мирной инициативы для разрешения конфликта на Украине, а также с отказом венгерских и словацких властей поддерживать санкции против России.
Дипломат связал действия Киева с "отмашкой вашингтонских и есовских кураторов, решивших оказать давление на несговорчивых венгров и словаков". По его словам, шаги Украины лишний раз подтвердили недоговороспособность действующего политического режима и ее склонность к шантажу.
Киеву указали на необходимость учитывать эффект от запрета транзита нефти