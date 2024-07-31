https://1prime.ru/20240731/kriptovalyuta-850578036.html
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой - 31.07.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
"СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:35+0300
2024-07-31T19:35+0300
2024-07-31T19:35+0300
криптовалюта
россия
торги
спб биржа
рынок криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/80/841348020_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_de006ad4fdb72775ed2a5ed9a9bd393a.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. "СПБ биржа" планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой", - говорится в сообщении. Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
https://1prime.ru/20240730/kriptovalyuta-850554478.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/80/841348020_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_bb41a6b15ce66a3fe002d6c8da9e5a57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, торги, спб биржа, рынок криптовалюты
Криптовалюта, РОССИЯ, Торги, СПБ биржа, рынок криптовалюты
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
"СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
"СПБ биржа" планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой", - говорится в сообщении.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России