https://1prime.ru/20240731/kriptovalyuta-850578036.html

"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой

"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой - 31.07.2024, ПРАЙМ

"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой

"СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:35+0300

2024-07-31T19:35+0300

2024-07-31T19:35+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. "СПБ биржа" планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой", - говорится в сообщении. Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.

https://1prime.ru/20240730/kriptovalyuta-850554478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, торги, спб биржа, рынок криптовалюты