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"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой - 31.07.2024, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой - 31.07.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой
"СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:35+0300
2024-07-31T19:35+0300
криптовалюта
россия
торги
спб биржа
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки. "СПБ биржа" планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой", - говорится в сообщении. Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
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россия, торги, спб биржа, рынок криптовалюты
Криптовалюта, РОССИЯ, Торги, СПБ биржа, рынок криптовалюты
19:35 31.07.2024
 
"СПБ биржа" намерена участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой

"СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по торгам криптовалютой

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
"СПБ биржа" планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой", - говорится в сообщении.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять, в частности, биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
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Юрист рассказал, кто может организовать торги криптовалютой в России
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КриптовалютаРОССИЯТоргиСПБ биржарынок криптовалюты
 
 
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