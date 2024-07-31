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В МИД России осудили убийство главы политбюро ХАМАС
В МИД России осудили убийство главы политбюро ХАМАС - 31.07.2024, ПРАЙМ
В МИД России осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Гибель руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании - абсолютно неприемлемое литическое убийство, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:18+0300
2024-07-31T09:18+0300
2024-07-31T09:43+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гибель руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании - абсолютно неприемлемое литическое убийство, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.По его словам, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе."Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что произошедшее крайне негативно скажется на переговорах в Дохе. С осуждением убийства Хании выступил и МИД Турции. Как говорится в заявлении ведомства, Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным.Ранее ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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палестино-израильский конфликт, хамас, россия, турция
палестино-израильский конфликт, ХАМАС, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
В МИД России осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Замглавы МИД России: гибель главы политбюро ХАМАС является политическим убийством
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гибель руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании - абсолютно неприемлемое литическое убийство, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
По его словам, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
"Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что произошедшее крайне негативно скажется на переговорах в Дохе.
С осуждением убийства Хании выступил и МИД Турции. Как говорится в заявлении ведомства, Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным.
Ранее ХАМАС сообщило о гибели
главы политбюро движения Исмаила Хании при удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
ХАМАС подчеркнуло важную роль России в урегулировании конфликта в Газе