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Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю осталась на прежнем уровне - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю осталась на прежнем уровне
Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю осталась на прежнем уровне - 31.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю осталась на прежнем уровне
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 26 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:35+0300
2024-07-31T17:44+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 26 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.Сообщается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 433 миллионов баррелей.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1,6 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США увеличился на 0,685 миллиона баррелей - до 375,097 миллиона баррелей, следует из обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
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сша, нефть
США, Нефть
17:35 31.07.2024 (обновлено: 17:44 31.07.2024)
 
Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю осталась на прежнем уровне

Минэнерго США: добыча нефти в США за неделю сохранилась на уровне 13,3 млн баррелей

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 26 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.
Сообщается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 433 миллионов баррелей.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1,6 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти США увеличился на 0,685 миллиона баррелей - до 375,097 миллиона баррелей, следует из обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
 
СШАНефть
 
 
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