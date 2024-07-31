https://1prime.ru/20240731/nimchenko-850557209.html
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T08:58+0300
2024-07-31T08:58+0300
2024-07-31T09:59+0300
спецоперация на украине
крым
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bf8630f5226273f8358a4e426355c2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в члены Совета Федерации от Крыма."Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он в интервью РИА Новости, напомнив об этих условиях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕще одной важной задачей он назвал полное искоренение нацизма.Герой России охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, но контролируемую. Все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава, подчеркнул Нимченко. 14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240727/spetsoperatsiya-850482286.html
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/68/841436838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3907b93a51d9cc23238f9b894a3ff3a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, россия, украина
Спецоперация на Украине, КРЫМ, РОССИЯ, УКРАИНА
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
Кандидат в сенаторы, Герой России Нимченко: СВО завершится на условиях России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в члены Совета Федерации от Крыма.
"Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он в интервью РИА Новости, напомнив об этих условиях.
Еще одной важной задачей он назвал полное искоренение нацизма.
Герой России охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, но контролируемую. Все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава, подчеркнул Нимченко.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО