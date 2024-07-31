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Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240731/nimchenko-850557209.html
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T08:58+0300
2024-07-31T09:59+0300
спецоперация на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в члены Совета Федерации от Крыма."Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он в интервью РИА Новости, напомнив об этих условиях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕще одной важной задачей он назвал полное искоренение нацизма.Герой России охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, но контролируемую. Все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава, подчеркнул Нимченко. 14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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крым, россия, украина
Спецоперация на Украине, КРЫМ, РОССИЯ, УКРАИНА
08:58 31.07.2024 (обновлено: 09:59 31.07.2024)
 
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина

Кандидат в сенаторы, Герой России Нимченко: СВО завершится на условиях России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Спецоперация на Украине завершится на условиях, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, заявил Герой России Юрий Нимченко, которого выдвинули в члены Совета Федерации от Крыма.
"Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он в интервью РИА Новости, напомнив об этих условиях.
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Еще одной важной задачей он назвал полное искоренение нацизма.
Герой России охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, но контролируемую. Все поставленные задачи там выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования, а также личного состава, подчеркнул Нимченко.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Спецоперация на УкраинеКРЫМРОССИЯУКРАИНА
 
 
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