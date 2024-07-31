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Герой России высказался о поддержке крымчан - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240731/nimchenko-850559130.html
Герой России высказался о поддержке крымчан
Герой России высказался о поддержке крымчан - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России высказался о поддержке крымчан
Крымчане проявили свою сплоченность в поддержке спецоперации, выступая "единым фронтом", заявил Герой России, кандидат в сенаторы от исполнительной власти... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:51+0300
2024-07-31T10:20+0300
спецоперация на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Крымчане проявили свою сплоченность в поддержке спецоперации, выступая "единым фронтом", заявил Герой России, кандидат в сенаторы от исполнительной власти региона Юрий Нимченко."Безопасность Крыма важна. Руководство Крыма во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым немало вопросов уделяет этому направлению. Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам", - подчеркнул он в своем первом интервью РИА Новости.Он указал на то, как в Крыму налажено волонтерское движение. "На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - рассказал Герой России Он добавил, что бизнесмены. предприятия и госслужащие региона не остаются в стороне, понимают, как это дело важно, оказывают посильную помощь. "Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно. Такие, казалось бы мелочи, сильно поднимают боевой дух", - подчеркнул Нимченко."В свою очередь, мои коллеги со своей стороны обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться", - добавил Герой России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Звание Героя России его удостоили за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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крым
Спецоперация на Украине, КРЫМ
09:51 31.07.2024 (обновлено: 10:20 31.07.2024)
 
Герой России высказался о поддержке крымчан

Герой России Нимченко: крымчане в поддержке СВО выступают "единым фронтом"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Крымчане проявили свою сплоченность в поддержке спецоперации, выступая "единым фронтом", заявил Герой России, кандидат в сенаторы от исполнительной власти региона Юрий Нимченко.
"Безопасность Крыма важна. Руководство Крыма во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым немало вопросов уделяет этому направлению. Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам", - подчеркнул он в своем первом интервью РИА Новости.
Он указал на то, как в Крыму налажено волонтерское движение. "На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - рассказал Герой России
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
08:58
Он добавил, что бизнесмены. предприятия и госслужащие региона не остаются в стороне, понимают, как это дело важно, оказывают посильную помощь.
"Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно. Такие, казалось бы мелочи, сильно поднимают боевой дух", - подчеркнул Нимченко.
"В свою очередь, мои коллеги со своей стороны обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться", - добавил Герой России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Звание Героя России его удостоили за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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