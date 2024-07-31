https://1prime.ru/20240731/orban-850560975.html

Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби

Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби - 31.07.2024, ПРАЙМ

Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби

Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:29+0300

2024-07-31T10:29+0300

2024-07-31T10:49+0300

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность начала переговоров между Украиной и Россией, пишет турецкое издание Evrensel.Ранее Орбан встретился с лидерами разных стран, включая президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Это вызывал в ЕС критику. Брюссель указывает на то, что Орбан превышает свои полномочия и не информирует о своих действиях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС и права голоса. Некоторые страны Евросоюза бойкотируют встречи, проводимые Будапештом, и понижают уровень своего участия. Верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Борель планирует бойкотировать встречу министров иностранных дел в Будапеште.В итоге, как отмечается в публикации, ЕС может расколоться на сторонников и противников мирной инициативы Орбана. Некоторые европейские лидеры выступают против переговоров с Россией и поддерживают продолжение конфликта.Со своей стороны Китай предлагает мирный план, а на Украине растет число тех, кто полагает, что затягивать военный конфликт дальше не имеет смысла. И это вызывает беспокойство у военного лобби, говорится в статье.Подчеркивается, что для прекращения конфликта необходимо начать мирные переговоры через посредников. Однако западные страны извлекают выгоду из конфликта, и военное лобби заинтересовано в его продолжении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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венгрия, ес, украина, россия