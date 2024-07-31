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Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби - 31.07.2024, ПРАЙМ
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби
Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:29+0300
2024-07-31T10:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность начала переговоров между Украиной и Россией, пишет турецкое издание Evrensel.Ранее Орбан встретился с лидерами разных стран, включая президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Это вызывал в ЕС критику. Брюссель указывает на то, что Орбан превышает свои полномочия и не информирует о своих действиях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС и права голоса. Некоторые страны Евросоюза бойкотируют встречи, проводимые Будапештом, и понижают уровень своего участия. Верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Борель планирует бойкотировать встречу министров иностранных дел в Будапеште.В итоге, как отмечается в публикации, ЕС может расколоться на сторонников и противников мирной инициативы Орбана. Некоторые европейские лидеры выступают против переговоров с Россией и поддерживают продолжение конфликта.Со своей стороны Китай предлагает мирный план, а на Украине растет число тех, кто полагает, что затягивать военный конфликт дальше не имеет смысла. И это вызывает беспокойство у военного лобби, говорится в статье.Подчеркивается, что для прекращения конфликта необходимо начать мирные переговоры через посредников. Однако западные страны извлекают выгоду из конфликта, и военное лобби заинтересовано в его продолжении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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венгрия, ес, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
10:29 31.07.2024 (обновлено: 10:49 31.07.2024)
 
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби

Evrensel: военное лобби на Западе встревожено результатами миссии Орбана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность начала переговоров между Украиной и Россией, пишет турецкое издание Evrensel.
Ранее Орбан встретился с лидерами разных стран, включая президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Это вызывал в ЕС критику. Брюссель указывает на то, что Орбан превышает свои полномочия и не информирует о своих действиях.
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На этом фоне ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС и права голоса. Некоторые страны Евросоюза бойкотируют встречи, проводимые Будапештом, и понижают уровень своего участия. Верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Борель планирует бойкотировать встречу министров иностранных дел в Будапеште.
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В итоге, как отмечается в публикации, ЕС может расколоться на сторонников и противников мирной инициативы Орбана. Некоторые европейские лидеры выступают против переговоров с Россией и поддерживают продолжение конфликта.
Со своей стороны Китай предлагает мирный план, а на Украине растет число тех, кто полагает, что затягивать военный конфликт дальше не имеет смысла. И это вызывает беспокойство у военного лобби, говорится в статье.
Подчеркивается, что для прекращения конфликта необходимо начать мирные переговоры через посредников. Однако западные страны извлекают выгоду из конфликта, и военное лобби заинтересовано в его продолжении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВЕНГРИЯЕСУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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