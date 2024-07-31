https://1prime.ru/20240731/orban-850560975.html
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби - 31.07.2024, ПРАЙМ
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби
Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:29+0300
2024-07-31T10:29+0300
2024-07-31T10:49+0300
спецоперация на украине
венгрия
ес
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность начала переговоров между Украиной и Россией, пишет турецкое издание Evrensel.Ранее Орбан встретился с лидерами разных стран, включая президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Это вызывал в ЕС критику. Брюссель указывает на то, что Орбан превышает свои полномочия и не информирует о своих действиях.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС и права голоса. Некоторые страны Евросоюза бойкотируют встречи, проводимые Будапештом, и понижают уровень своего участия. Верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Борель планирует бойкотировать встречу министров иностранных дел в Будапеште.В итоге, как отмечается в публикации, ЕС может расколоться на сторонников и противников мирной инициативы Орбана. Некоторые европейские лидеры выступают против переговоров с Россией и поддерживают продолжение конфликта.Со своей стороны Китай предлагает мирный план, а на Украине растет число тех, кто полагает, что затягивать военный конфликт дальше не имеет смысла. И это вызывает беспокойство у военного лобби, говорится в статье.Подчеркивается, что для прекращения конфликта необходимо начать мирные переговоры через посредников. Однако западные страны извлекают выгоду из конфликта, и военное лобби заинтересовано в его продолжении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240728/polsha-850492928.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5361ba185bc3b25db8ad451a79333100.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, ес, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
Раскол на Западе. Мирная миссия Орбана разозлила военное лобби
Evrensel: военное лобби на Западе встревожено результатами миссии Орбана
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
Европейские страны недовольны мирной инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая в итоге привела к тому, что в Киеве допустили возможность начала переговоров между Украиной и Россией, пишет турецкое издание Evrensel
.
Ранее Орбан встретился с лидерами разных стран, включая президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Это вызывал в ЕС критику. Брюссель указывает на то, что Орбан превышает свои полномочия и не информирует о своих действиях.
На этом фоне ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии председательства в Совете ЕС и права голоса. Некоторые страны Евросоюза бойкотируют встречи, проводимые Будапештом, и понижают уровень своего участия. Верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Борель планирует бойкотировать встречу министров иностранных дел в Будапеште.
Выступление Орбана с критикой стран Запада вызвало негодование в Варшаве
В итоге, как отмечается в публикации, ЕС может расколоться на сторонников и противников мирной инициативы Орбана. Некоторые европейские лидеры выступают против переговоров с Россией и поддерживают продолжение конфликта.
Со своей стороны Китай предлагает мирный план, а на Украине растет число тех, кто полагает, что затягивать военный конфликт дальше не имеет смысла. И это вызывает беспокойство у военного лобби, говорится в статье.
Подчеркивается, что для прекращения конфликта необходимо начать мирные переговоры через посредников. Однако западные страны извлекают выгоду из конфликта, и военное лобби заинтересовано в его продолжении.