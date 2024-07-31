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Глава МИД Польши осудил мирные инициативы Орбана

Глава МИД Польши осудил мирные инициативы Орбана - 31.07.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Польши осудил мирные инициативы Орбана

Мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана идут вразрез с трактатами Европейского союза, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:51+0300

2024-07-31T11:51+0300

2024-07-31T11:51+0300

спецоперация на украине

венгрия

польша

виктор орбан

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ВАРШАВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана идут вразрез с трактатами Европейского союза, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио. Недовольство польского министра вызвал тот факт, что Орбан выступил с мирными инициативами самостоятельно. "Это нарушение хороших обычаев, а может быть и трактата, ибо одна из статей говорит, что мы будем солидарно и лояльно вместе поддерживать согласованную внешнюю линию", - сказал Сикорский. При этом глава польского МИД считает, что Орбан выступает с мирными инициативами в решении украинского конфликта исключительно ради собственного пиара. "Это скорее пиар для внешнего использования, ибо я не вижу того, чтобы он приводил к сближению позиций между Украиной и Россией", - отметил польский министр. Он также высказал мнение, что Польша и Венгрия нуждаются в "снижении температуры" отношений. "Мы не будем делать вид единомыслия там, где его нет. Политическая температура сотрудничества, к сожалению, должна немного снизиться", - добавил Сикорский.

https://1prime.ru/20240730/vengriya-850553118.html

венгрия

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венгрия, польша, виктор орбан