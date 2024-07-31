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Герой России оценил позицию Запада по новым регионам - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Герой России оценил позицию Запада по новым регионам
Герой России оценил позицию Запада по новым регионам - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России оценил позицию Запада по новым регионам
Позиция стран Запада по поводу новых российских регионов не имеет никакого значения, поскольку это исконно русская земля, где живут русские по духу люди, заявил | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:44+0300
2024-07-31T10:18+0300
спецоперация на украине
крым
новые регионы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Позиция стран Запада по поводу новых российских регионов не имеет никакого значения, поскольку это исконно русская земля, где живут русские по духу люди, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. "Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить", - сказал он РИА Новости в своем первом интервью.Нимченко добавил, что по этому поводу есть четкая позиция, есть четко поставленные цели и задачи, которые должны быть и будут выполнены в полном объеме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что Нимченко будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации.Звание Героя России Нимченко был удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240731/nimchenko-850557209.html
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крым, новые регионы рф
Спецоперация на Украине, КРЫМ, новые регионы РФ
09:44 31.07.2024 (обновлено: 10:18 31.07.2024)
 
Герой России оценил позицию Запада по новым регионам

Герой России Нимченко: позиция Запада по новым регионам не имеет значения

© РИА Новости . Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДень Республики в Донецке
День Республики в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Позиция стран Запада по поводу новых российских регионов не имеет никакого значения, поскольку это исконно русская земля, где живут русские по духу люди, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
"Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить", - сказал он РИА Новости в своем первом интервью.
Нимченко добавил, что по этому поводу есть четкая позиция, есть четко поставленные цели и задачи, которые должны быть и будут выполнены в полном объеме.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Герой России Нимченко уверен, что СВО завершится на условиях Путина
08:58
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что Нимченко будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации.
Звание Героя России Нимченко был удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
Спецоперация на УкраинеКРЫМновые регионы РФ
 
 
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