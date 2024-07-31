https://1prime.ru/20240731/regiony-850558906.html

Герой России оценил позицию Запада по новым регионам

Герой России оценил позицию Запада по новым регионам - 31.07.2024, ПРАЙМ

Герой России оценил позицию Запада по новым регионам

Позиция стран Запада по поводу новых российских регионов не имеет никакого значения, поскольку это исконно русская земля, где живут русские по духу люди, заявил | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:44+0300

2024-07-31T09:44+0300

2024-07-31T10:18+0300

спецоперация на украине

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Позиция стран Запада по поводу новых российских регионов не имеет никакого значения, поскольку это исконно русская земля, где живут русские по духу люди, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. "Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить", - сказал он РИА Новости в своем первом интервью.Нимченко добавил, что по этому поводу есть четкая позиция, есть четко поставленные цели и задачи, которые должны быть и будут выполнены в полном объеме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что Нимченко будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации.Звание Героя России Нимченко был удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года. Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240731/nimchenko-850557209.html

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крым, новые регионы рф