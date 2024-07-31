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Рубль продемонстрировал символический рост к юаню

Рубль продемонстрировал символический рост к юаню - 31.07.2024, ПРАЙМ

Рубль продемонстрировал символический рост к юаню

Рубль по итогам торгов среды символически вырос к китайской валюте, при этом за июль сдал в стоимости 11 копеек к юаню, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:31+0300

2024-07-31T20:31+0300

2024-07-31T20:31+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды символически вырос к китайской валюте, при этом за июль сдал в стоимости 11 копеек к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,84 рубля. За месяц юань подорожал на 11 копеек. Октябрьский фьючерс марки Brent растет на 3,36%, до 80,69 доллара за баррель. ЮАНЬ СТАБИЛЕН Курс рубля к юаню в среду слабо менялся, оставаясь недалеко от уровня закрытия вторника. В ходе торгов юань находился в коридоре 11,81-11,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 86,26 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. Сегодня динамика пары юань-рубль не отличается глобально от тенденции, сформированной с начала июля, и завершение налогового сезона не сильно повлияло на динамику валюты при снижении объемов торгов, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Ослабление рубля по-прежнему сдерживается высокими рублевыми ставками и ограниченным спросом со стороны импортеров, на который влияет, помимо жестких денежно-кредитных условий, еще и рост трансакционных издержек как результат осложнения расчетов, указывает он. "Офшорный юань второй день подряд показывает значимое укрепление к доллару на фоне очередной волны оптимизма по итогам заседания Политбюро КПК. Заявления Политбюро носили в основном прокламационный характер, но достаточный для улучшения настроений на локальном финансовом рынке, а также на глобальных товарных площадках", - говорит аналитик. "Акцент был сделан на стимулировании спроса: "внутренний спрос должен быть расширен с упором на стимулирование потребления, а фокус экономической политики должен быть смещен в сторону улучшения средств к существованию людей и стимулирования потребления", - добавляет он. Импульс ослабления рубля после окончания налогового периода оказался довольно слабым и неустойчивым, замечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Вероятно, продолжают сказываться сложности импортеров с трансграничными расчетами, в результате которых внутренний спрос на инвалюту остается относительно невысоким. Незамеченным остается также фактор отпусков, когда обычно растут физические продажи валюты, обращает внимание он. ПРОГНОЗЫ Фетисов из Россельхозбанка ожидает, что в краткосрочной перспективе пара юань-рубль с высокой степенью вероятности сохранит диапазон 11,7-12,1 рубля с локальным сопротивлением на уровнях 11,9 рубля и 12 рублей. Буйволов из "БКС Мир инвестиций" дает прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели - 11,75-11,95 рубля, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка – 86-88 рубля. "До конца недели может измениться положение доллара на мировом рынке, на динамику DXY окажут влияние риторика и сигналы по итогам заседания ФРС. Для рубля эти изменения вряд ли что поменяют, но влияние может быть опосредованным – в случае спада доллара котировки сырья, выраженные в этой валюте, в том числе нефти, поднимутся, а это благоприятно для рублевых активов", - говорит аналитик. "Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на четверг: 85–88 рублей, 92–95 рублей и 11,5–12,2 рубля соответственно", - прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань