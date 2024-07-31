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В Кремле назвали схоластикой заявления Киева о готовности к переговорам

В Кремле назвали схоластикой заявления Киева о готовности к переговорам - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали схоластикой заявления Киева о готовности к переговорам

Выступления советника офиса Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой следует оценивать как схоластику, заявил официальный представитель Кремля... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:28+0300

2024-07-31T12:28+0300

2024-07-31T12:28+0300

спецоперация на украине

россия

украина

кремль

дмитрий песков

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Выступления советника офиса Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой следует оценивать как схоластику, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - отметил Песков в общении с российскими журналистами.Михаил Подоляк ранее отметил, что Киев готов к диалогу с Москвой. При этом он отметил, что они могут состояться только при условии соблюдения норм международного права. Однако 26 июля он назвал заключение мирного договора с Россией "сделкой с дьяволом".

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россия, украина, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, сво