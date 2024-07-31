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"Транснефть" судится с "Самаранефтегазом" из-за некачественной нефти
"Транснефть" судится с "Самаранефтегазом" из-за некачественной нефти - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" судится с "Самаранефтегазом" из-за некачественной нефти
"Транснефть-Дружба" требует взыскать с АО "Самаранефтегаз" ("дочка" "Роснефти") 3,376 миллиарда рублей из-за попадания в трубопровод некачественной нефти,... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:06+0300
2024-07-31T17:06+0300
2024-07-31T17:19+0300
нефть
суд
транснефть
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть-Дружба" требует взыскать с АО "Самаранефтегаз" ("дочка" "Роснефти") 3,376 миллиарда рублей из-за попадания в трубопровод некачественной нефти, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. "Вред, который мы просим взыскать, возник в связи со сдачей неконвенционной нефти, которая двигалась по магистральному нефтепроводу и загрязняла его", - пояснила на предварительном заседании суда юрист "Транснефти".Поскольку при рассмотрении дела планируется изучить движение нефти по трубопроводу, а также общее количество нефти у ряда компаний, что составляет коммерческую тайну, она попросила провести слушание в закрытом режиме. Помимо этого, добавила она, разглашение информации о стратегических компаниях нежелательно с учетом возможных недружественных действий, чтобы не повышать их уязвимость.Иск был подан 20 июня. Суд приступит к рассмотрению дела по существу 14 октября, тогда же судья решит, слушать дело в открытом или закрытом режиме.Истцами указаны АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга", ответчиками - ПАО "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз".Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать претензии.
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нефть, суд, транснефть
"Транснефть" судится с "Самаранефтегазом" из-за некачественной нефти
"Транснефть" хочет взыскать с "Самаранефтегаза" 3,376 млрд руб из-за некачественной нефти
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Транснефть-Дружба" требует взыскать с АО "Самаранефтегаз" ("дочка" "Роснефти") 3,376 миллиарда рублей из-за попадания в трубопровод некачественной нефти, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы.
"Вред, который мы просим взыскать, возник в связи со сдачей неконвенционной нефти, которая двигалась по магистральному нефтепроводу и загрязняла его", - пояснила на предварительном заседании суда юрист "Транснефти".
Поскольку при рассмотрении дела планируется изучить движение нефти по трубопроводу, а также общее количество нефти у ряда компаний, что составляет коммерческую тайну, она попросила провести слушание в закрытом режиме. Помимо этого, добавила она, разглашение информации о стратегических компаниях нежелательно с учетом возможных недружественных действий, чтобы не повышать их уязвимость.
Иск был подан 20 июня. Суд приступит к рассмотрению дела по существу 14 октября, тогда же судья решит, слушать дело в открытом или закрытом режиме.
Истцами указаны АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга", ответчиками - ПАО "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз".
Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать претензии.