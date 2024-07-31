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"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:47+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе контрнаступления. Об этом пишет польское издание Interia.Согласно статье, украинцы были вынуждены отступить, это стало ударом для страны. The New York Times сообщала, что, например, для занятия Старомайорского понадобилось три месяца."Потеря этих сел на фоне недавних успехов России на многих участках фронта стала ударом для Украины, в том числе потому, что украинские военные с большим трудом и ценой большой крови отбили их во время своего контрнаступления", - сказано в материалах Interia.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, всу, польша, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ПОЛЬША, ВС РФ
14:47 31.07.2024 (обновлено: 14:49 31.07.2024)
 
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села

Interia: потеря Урожайного и Старомайорского стала ударом для Украины

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе контрнаступления. Об этом пишет польское издание Interia.
Согласно статье, украинцы были вынуждены отступить, это стало ударом для страны. The New York Times сообщала, что, например, для занятия Старомайорского понадобилось три месяца.
"Потеря этих сел на фоне недавних успехов России на многих участках фронта стала ударом для Украины, в том числе потому, что украинские военные с большим трудом и ценой большой крови отбили их во время своего контрнаступления", - сказано в материалах Interia.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
10:16
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУПОЛЬШАВС РФ
 
 
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