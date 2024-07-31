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"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:47+0300
2024-07-31T14:47+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе контрнаступления. Об этом пишет польское издание Interia.Согласно статье, украинцы были вынуждены отступить, это стало ударом для страны. The New York Times сообщала, что, например, для занятия Старомайорского понадобилось три месяца."Потеря этих сел на фоне недавних успехов России на многих участках фронта стала ударом для Украины, в том числе потому, что украинские военные с большим трудом и ценой большой крови отбили их во время своего контрнаступления", - сказано в материалах Interia.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ПОЛЬША, ВС РФ
"Мы даже не могли организовать линию обороны". ВСУ потеряли два важных села
Interia: потеря Урожайного и Старомайорского стала ударом для Украины
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Потеря Урожайного и Старомайорского стала болезненным ударом для Вооруженных сил Украины, они безвозвратно лишились того, что умудрились захватить в ходе контрнаступления. Об этом пишет польское издание Interia
.
Согласно статье, украинцы были вынуждены отступить, это стало ударом для страны. The New York Times сообщала, что, например, для занятия Старомайорского понадобилось три месяца.
"Потеря этих сел на фоне недавних успехов России на многих участках фронта стала ударом для Украины, в том числе потому, что украинские военные с большим трудом и ценой большой крови отбили их во время своего контрнаступления", - сказано в материалах Interia.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием