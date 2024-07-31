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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 1 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 1 августа - 31.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 1 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,79 копейки, до 11,8747 рубля, курс доллара снизился на 22,09 копейки - до 86,1091... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:22+0300
2024-07-31T17:22+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,79 копейки, до 11,8747 рубля, курс доллара снизился на 22,09 копейки - до 86,1091 рубля, курс евро вырос на 22,02 копейки, до 93,5149 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 1 августа
Официальный курс юаня на четверг - 11,87 руб, доллара - 86,11 руб, евро - 93,51 руб
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,79 копейки, до 11,8747 рубля, курс доллара снизился на 22,09 копейки - до 86,1091 рубля, курс евро вырос на 22,02 копейки, до 93,5149 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.