https://1prime.ru/20240731/turkstat-850567886.html

В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию

В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию

Объем поставок товаров из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2024-го заметно упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду прошлого года. Об этом со... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T14:38+0300

2024-07-31T14:38+0300

2024-07-31T14:38+0300

турция

россия

экспорт

импорт

торговля

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем поставок товаров из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2024-го заметно упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на данные TurkStat сообщает РБК.В денежном выражении показатель уменьшился более чем на полтора миллиарда долларов — с 5,8 до 4,2. И все же объем поставок из республики в России остается на исторически высоком уровне. Поставки российских товаров в обратном направлении в январе-июне тоже снизились, но не столь значительно. Турции и России на фоне проблем в торговле необходимо создать взаимную платежную систему, экспорт сокращается в связи с санкционнным давлением США, заявил ранее РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Москва и Анкара уже переходят на расчеты в национальных валютах, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот.

https://1prime.ru/20240719/turtsiya-850258327.html

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турция, россия, экспорт, импорт, торговля