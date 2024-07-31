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В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию
В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию - 31.07.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию
Объем поставок товаров из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2024-го заметно упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду прошлого года. Об этом со... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:38+0300
2024-07-31T14:38+0300
турция
россия
экспорт
импорт
торговля
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем поставок товаров из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2024-го заметно упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на данные TurkStat сообщает РБК.В денежном выражении показатель уменьшился более чем на полтора миллиарда долларов — с 5,8 до 4,2. И все же объем поставок из республики в России остается на исторически высоком уровне. Поставки российских товаров в обратном направлении в январе-июне тоже снизились, но не столь значительно. Турции и России на фоне проблем в торговле необходимо создать взаимную платежную систему, экспорт сокращается в связи с санкционнным давлением США, заявил ранее РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Москва и Анкара уже переходят на расчеты в национальных валютах, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот.
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турция, россия, экспорт, импорт, торговля
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, экспорт, импорт, торговля
14:38 31.07.2024
 
В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию

TurkStat: экспорт товаров из Турции в РФ упал в I полугодии 2024 года на 28,3 %

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем поставок товаров из Турции в Россию за первые шесть месяцев 2024-го заметно упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на данные TurkStat сообщает РБК.
В денежном выражении показатель уменьшился более чем на полтора миллиарда долларов — с 5,8 до 4,2. И все же объем поставок из республики в России остается на исторически высоком уровне. Поставки российских товаров в обратном направлении в январе-июне тоже снизились, но не столь значительно.
Турции и России на фоне проблем в торговле необходимо создать взаимную платежную систему, экспорт сокращается в связи с санкционнным давлением США, заявил ранее РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Москва и Анкара уже переходят на расчеты в национальных валютах, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счет экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции призвали создать с Россией платежную систему
19 июля, 09:03
 
ТУРЦИЯРОССИЯэкспортимпортторговля
 
 
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