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Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T22:34+0300
2024-07-31T22:49+0300
политика
иран
израиль
хамас
али хаменеи
удар
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. В среду движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране. Ранее в МИД Ирана заявили, что убийство Хании является частью плана по геноциду палестинцев со стороны Израиля, особенно в последние десять месяцев, и оно осуществлено "в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии". При этом правительство США является соучастником в преступлении, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240731/ubiystvo-850570027.html
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иран, израиль, хамас, али хаменеи, удар
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, Али Хаменеи, удар
22:34 31.07.2024 (обновлено: 22:49 31.07.2024)
 
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ

NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.
В среду движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране.
Ранее в МИД Ирана заявили, что убийство Хании является частью плана по геноциду палестинцев со стороны Израиля, особенно в последние десять месяцев, и оно осуществлено "в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии". При этом правительство США является соучастником в преступлении, добавили в ведомстве.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:36
 
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