https://1prime.ru/20240731/udar-850580981.html
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T22:34+0300
2024-07-31T22:34+0300
2024-07-31T22:49+0300
политика
иран
израиль
хамас
али хаменеи
удар
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7111e1c4fcb43ff6c4bff23783e3cd2d.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. В среду движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране. Ранее в МИД Ирана заявили, что убийство Хании является частью плана по геноциду палестинцев со стороны Израиля, особенно в последние десять месяцев, и оно осуществлено "в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии". При этом правительство США является соучастником в преступлении, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240731/ubiystvo-850570027.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, хамас, али хаменеи, удар
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, Али Хаменеи, удар
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
NYT: верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.
В среду движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране.
Ранее в МИД Ирана заявили, что убийство Хании является частью плана по геноциду палестинцев со стороны Израиля, особенно в последние десять месяцев, и оно осуществлено "в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии". При этом правительство США является соучастником в преступлении, добавили в ведомстве.
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС