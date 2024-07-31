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Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ - 31.07.2024, ПРАЙМ

Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T22:34+0300

2024-07-31T22:34+0300

2024-07-31T22:49+0300

политика

иран

израиль

хамас

али хаменеи

удар

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удар по Израилю в качестве ответа на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников. В среду движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране. Ранее в МИД Ирана заявили, что убийство Хании является частью плана по геноциду палестинцев со стороны Израиля, особенно в последние десять месяцев, и оно осуществлено "в целях усиления нестабильности в регионе Западной Азии". При этом правительство США является соучастником в преступлении, добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240731/ubiystvo-850570027.html

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иран, израиль, хамас, али хаменеи, удар